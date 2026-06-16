Kmalu razkritje – BMW X5 kot tehnološka izložba: pet pogonov za eno prihodnost

Novi BMW X5 ne bo le naslednik enega najpomembnejših športnih terencev znamke, temveč tudi tehnološka izložba prihodnosti. Na isti platformi bodo Nemci združili dizelski motor, bencinski motor, priključni hibrid, električni pogon in vodikove gorivne celice.

Novi BMW X5 vstopa v zaključno fazo razvojnega programa. Peta generacija športnega terenca (SAV) trenutno opravlja zadnje testne vožnje v okolici tovarne BMW Spartanburg v ZDA, kjer jo bodo tudi izdelovali. Novi BMW X5 bo prvi serijski model znamke, ki bo kupcem na voljo s kar petimi različnimi pogonskimi tehnologijami. Premierno bo predstavljen povsem električni BMW iX5, leta 2028 pa mu bo sledil še prvi serijski BMW na vodikove gorivne celice. Poleg tega bodo na voljo tudi različice z bencinskimi in dizelskimi motorji, podprtimi z 48-voltno blago hibridno tehnologijo, ter priključnohibridni modeli.

Pet pogonov, ena platforma in ena proizvodna linija

BMW je novi iX3 tehnološko povsem ločil od starega klasično gnanega X3, pri večjem športnem terencu X5 pa bodo Nemci na isti platformi spet ponudili skoraj vse pogone. Ta prilagajanja so dobra za raznovrstnost izbire, a seveda pri vsakem pogonu nekaj dobrega tudi odvzamejo. BMW bo X5 vsaj ponekod opremil z blago hibridnimi pogoni (na osnovi bencinskega in dizelskega motorja), na voljo bosta tudi povsem električna različica in pogon na vodik. Vse te različice bodo izdelovali na isti proizvodni liniji.

Vse izvedbe bodo izdelovali v tovarni BMW Spartanburg v ZDA, in sicer na isti proizvodni liniji.

Foto: BMW Foto: BMW

Električni iX5 z rekordno veliko baterijo

Posebno pozornost vzbuja električni BMW iX5, ki bo uporabljal šesto generacijo tehnologije BMW eDrive. Nova arhitektura prinaša 800-voltni električni sistem in baterije nove generacije s cilindričnimi celicami. V evropski različici bo uporabna kapaciteta baterije znašala 141 kilovatnih ur, kar bo največja baterija, ki jo je danes mogoče dobiti na trgu.

Za pogon bosta skrbela elektromotorja na obeh oseh, ki bosta delovala v povezavi s štirikolesnim pogonom. BMW s tem cilja predvsem na večji doseg, hitrejše polnjenje in boljše zmogljivosti, ki jih omogoča nova električna platforma.

Leta 2028 bo BMW predstavil še svoj prvi serijski model na vodikove gorivne celice. BMW iX5 hydrogen bo uporabljal novo generacijo gorivnih celic in poseben sistem sedmih visokotlačnih rezervoarjev za shranjevanje vodika. Rezervoarji iz kompozitnih materialov bodo nameščeni v vozilu tako, da ne bodo zmanjšali prostora v potniški kabini ali prtljažniku.

Pri BMW poudarjajo, da je bila nova zasnova vodikovega sistema razvita tudi z vidika proizvodnje, saj bo mogoče vodikove modele izdelovati na isti proizvodni liniji kot električne, hibridne in klasično gnane različice.

Novi X5 tako postaja eden redkih avtomobilov na trgu, ki bo kupcem ponujal praktično vse trenutno pomembne pogonske tehnologije.

BMW X5 – pionir premijskih športnih terencev

Ko je BMW leta 1999 predstavil prvo generacijo modela X5, je ustvaril povsem novo kategorijo vozil. Namesto oznake SUV so v Münchnu zanj uvedli izraz Sports Activity Vehicle (SAV), saj so želeli poudariti vozne lastnosti, ki so bile bližje osebnemu avtomobilu kot klasičnim terencem tistega časa.

Prva generacija (E53, 1999–2006) je nastala v obdobju lastništva BMW Land Roverja, zato je prevzela nekaj terenskega znanja britanske znamke. Kljub temu je bil poudarek predvsem na vozni dinamiki in zmogljivih šest- ter osemvaljnih motorjih.

Druga generacija (E70, 2006–2013) je prinesla več prostora, sodobnejšo elektroniko in prvič tudi možnost tretje sedežne vrste. X5 je postal eden najpomembnejših modelov znamke na ameriškem trgu.

Tretja generacija (F15, 2013–2018) je uvedla učinkovitejše motorje, zmanjšala maso vozila in prvič ponudila priključnohibridni pogon xDrive40e, s katerim je BMW začel elektrifikacijo svojega največjega športnega terenca.

Četrta generacija (G05, od 2018) je X5 tehnološko približala prestižnejšim modelom znamke. Med novostmi so bili napredni asistenčni sistemi, zračno vzmetenje, štirikolesno krmiljenje in priključnohibridni pogon z več kot 100 kilometri električnega dosega.

V več kot četrt stoletja je BMW prodal več kot tri milijone primerkov modela X5, ki ostaja eden ključnih stebrov znamke. Peta generacija bo zato predstavljala pomemben mejnik, saj bo prvič združila skoraj vse pomembne pogonske tehnologije prihodnosti – od klasičnih motorjev z notranjim zgorevanjem do elektrike in vodika.

Foto: BMW Foto: BMW Foto: BMW Foto: BMW