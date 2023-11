Na čigavem "dvorišču" bodo pristali? Opozorilo za številne države.

Državam, ki bodo počasne pri sprejemanju in pospeševanju prodaje električnih avtomobilov, grozi, da bodo postale polne starejših vozil s klasičnimi bencinskimi ali dizelskimi motorji, je pokazala raziskava londonskega raziskovalnega inštituta Carbon Tracker.

Komu grozi poplava starejših avtomobilov?

Postopen konec prodaje novih avtomobilov s klasičnimi motorji na notranje zgorevanje in nekoliko bolj dolgotrajno elektrifikacijo celotnega obstoječega voznega parka do leta 2050 napovedujejo tako v Evropi, na Kitajskem kot tudi v Severni Ameriki. Na drugi strani bi se lahko proizvajalci z novimi in trgovci z rabljenimi vozili pri okoljsko bolj obremenjujočih motorjih preusmerili v regije, kot so Afrika, Azija, Južna Amerika in tudi Avstralija.

Med države, ki za zdaj nimajo konkretnih načrtov za razogljičenje prometa, študija Carbon Trackerja vključuje tudi Turčijo, Indijo, Tajsko, Indonezijo, Malezijo, Rusijo in Južno Afriko.

Analitiki opozarjajo, da bo za te države otežen tudi uvoz rabljenih avtomobilov. Razlog je tako v slabi polnilni infrastrukturi kot tudi v spodbudah za reciklažo baterij, kar bo spodbujalo lokalno prodajo rabljenih vozil.

80 odstotkov baterijskih vozil prodanih na Kitajskem in v Evropi

Afrika letno porabi 80 milijard dolarjev za uvoz nafte, kar predstavlja 2,5 odstotka celotnega afriškega BDP. Če bi se z Južno Ameriko in Azijo zavezala politiki postopnega uveljavljanja elektromobilnosti, bi lahko skupno na letni ravni privarčevale okrog sto milijard dolarjev, poudarja študija.

V prvi polovici letošnjega leta so na Kitajskem prodali 3,3 milijona baterijskih vozil (električni in priključni hibridi), v Evropi pa 1,4 milijona. V Severni Ameriki je bil izkupiček že mnogo slabši, to je 739 milijonov (vendarle 50 odstotkov več kot v enakem obdobju predlani), v drugih delih sveta pa so prodali še 438 milijonov tovrstnih vozil. Kitajska in Evropa sta torej v prvih šestih mesecih letošnjega leta poskrbeli kar za 80 odstotkov vseh prodanih električnih ali priključnohibridnih vozil. Prodajna uspešnost je zelo različna že med državami Evropske unije, še večje pa so razlike med različnimi regijami sveta.