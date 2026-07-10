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Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Petek,
10. 7. 2026,
7.49

Osveženo pred

29 minut

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Natisni članek
MG MG GO! Kitajska električni avtomobili

Petek, 10. 7. 2026, 7.49

29 minut

Koncept MG GO!

Kitajski “renault 5”: za zdaj koncept, bomo serijskega videli v Sloveniji? #foto

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

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MG GO! | Foto MG Motor

Foto: MG Motor

Na festivalu hitrosti v Goodwoodu je MG razkril koncept MG GO!, ki napoveduje prihod novega serijskega modela MG2. Proizvodnja se bo začela prihodnje leto, kdaj bo tak avtomobil prispel v Slovenijo, še ni znano. Pričakovana cena za MG 2 bo okrog 20 tisoč evrov.

Koncept MG GO! nakazuje precej bolj drzen oblikovalski pristop, kot smo ga vajeni pri dosedanjih modelih te kitajske znamke. Oblikovalci so navdih poiskali pri nekaterih najbolj prepoznavnih MG-jevih avtomobilih iz druge polovice prejšnjega stoletja. Serijski avtomobil bo oblikovalsko sicer precej bolj zadržan, a naj bi ohranil osnovne poteze koncepta in športnejši značaj.

Novi MG2 bo postavljen na najnovejšo električno platformo E3, ki jo je MG razvil predvsem za cenovno dostopnejše električne avtomobile. Platforma daje prednost prostorni potniški kabini, nižjim proizvodnim stroškom in večji učinkovitosti. Pogon bo speljan na sprednji kolesi, zadnje večvodilno vzmetenje pa bo zamenjala enostavnejša poltoga prema, kar bo pripomoglo k nižji ceni.

Pričakovati je mogoče dve različici baterije s kapaciteto približno 42 oziroma 53 kilovatnih ur, podobno kot pri modelu MG4 urban. To bi lahko omogočilo doseg več kot 450 kilometrov po WLTP. Po dimenzijah bo MG2 sodil med tekmece, kot so renault 5, nissan nicra in volkswagen ID.2. 

Glede prihoda serijskega avtomobila v Slovenijo za zdaj še ni natančnejših podatkov, skoraj zagotovo pa se to lahko zgodi šele okrog leta 2028. Ugibamo lahko tudi o cenah, a za konkurenčnost na trgu bo MG 2 potreboval ceno med 20 in 25 tisoč evri. 

MG GO! | Foto: MG Motor Foto: MG Motor MG GO! | Foto: MG Motor Foto: MG Motor

MG MG GO! Kitajska električni avtomobili
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