Gregor Pavšič

Gregor Pavšič

28. 1. 2026
6.08

1 ura, 10 minut

Kitajska avtomobilska industrija

Kitajska avtomobilska industrija

Kitajski rekord pri proizvodnji, kaj pa dobiček? Povprečni donos je precej nizek.

Gregor Pavšič

Gregor Pavšič

Xiaomi YU7 v razstavnem salonu. Foto Reuters

Xiaomi YU7 v razstavnem salonu.

Foto: Reuters

Kitajski proizvajalci so lani izdelali več kot 34 milijonov novih avtomobilov in z njimi zaslužili okrog 55 milijard evrov. Povprečni donos v industriji ni dosegel petih odstotkov.

Kitajsko združenje avtomobilskih proizvajalcev je predstavilo številke celotnega izplena lanskega leta. Njihovi proizvajalci so izdelali 34,7 milijona novih avtomobilov, je razkril generalni sekretar združenja Cui Dongshu. Proizvodnja je bila deset odstotkov višja kot predlani.

Dobiček celotne industrije je znašal 461 milijard kitajskih juanov oziroma 55,5 milijarde evrov. Dobiček je v primerjavi z letom 2024 zrasel za 0,6 odstotkov.

Povprečni donos s prodajo avtomobilov je nizek

Vse to kaže na ostre tržne razmere in zatiskanje pri cenah, kjer so dobički za proizvajalce relativno majhni. Povprečni donos znotraj industrije je znašal le 4,1 odstotka. 

Kdo je izdelal in prodal največ kitajskih avtomobilov? Na vrhu je pričakovano BYD z 4,6 milijona novimi avtomobili. Sledijo Geely Automobile (3,0 milijona), Chery Auto (2,6 milijona) in Great Wall Motor (1,3 milijona). V Evropi znana znamka Leapmotor je izdelala 596 tisoč avtomobilov, Xpeng 429 tisoč, Li Auto 406 tisoč, Nio 326 tisoč in Xiaomi več kot 400 tisoč avtomobilov. 

Podatki združenja tudi kažejo, da se je lani povečal izvoz kitajskih avtomobilov. Teh so lani izvozili 8,3 milijona, predlani še 5,8 milijona. Največ avtomobilov so izvozili v Mehiko (625 tisoč), Rusijo (582 tisoč) in Združene Arabske Emirate (571 tisoč). 
 

Prodaja avtomobilov proizvodnja avtomobilov Kitajska
