BYD je napovedal 4,1 metra dolg model dolphin s priključnohibridnim pogonom, ki so ga kot prvi svoj avtomobil razvili predvsem za izvozne trge – glavni poudarek je na Evropi.

Kitajski BYD je napovedal novi model dolphin G DM-i, s katerim želi resneje poseči v evropski razred kompaktnih avtomobilov segmenta B. Novi avtomobil priključnohibridni pogon združuje z večjim električnim dosegom in skupnim dosegom več kot tisoč kilometrov, pri BYD pa poudarjajo, da gre za enega najbolj praktičnih in tehnološko naprednih avtomobilov v svojem razredu. Do zdaj so priključni hibrid že ponudili med kompaktnimi križanci (atto 2).

BYD dolphin G DM-i bo na evropski trg uradno prišel junija, prve dobave kupcem pa načrtujejo jeseni.

Električni občutek vožnje in več kot tisoč kilometrov dosega

Glavna posebnost novega modela je BYD-ov priključnohibridni sistem, ki združuje električni pogon za vsakodnevne vožnje in bencinski motor za daljše razdalje. Pri BYD poudarjajo, da avtomobil večino časa deluje kot električni avtomobil, saj za pogon skrbi predvsem spredaj nameščeni elektromotor. Ta zagotavlja tiho in gladko pospeševanje ter bolj električni občutek vožnje kot pri klasičnih hibridih.

Ko je potrebna daljša vožnja, sistem samodejno upravlja kombinacijo elektromotorja in bencinskega motorja. Skupni doseg ob polni bateriji in polnem rezervoarju presega tisoč kilometrov.

BYD cilja na srce evropskega trga

Z dolžino 4,16 metra se BYD dolphin G DM-i uvršča neposredno v evropski segment kompaktnih kombilimuzin, kjer danes prevladujejo modeli, kot so renault clio, peugeot 208, volkswagen polo in opel corsa.

Kitajci poudarjajo, da želijo ponuditi alternativo klasičnim bencinskim modelom in hkrati odpraviti eno največjih težav električnih avtomobilov: skrb glede dosega.

Izvršna podpredsednica BYD Stella Li je ob predstavitvi poudarila, da je evropski segment B eden najpomembnejših avtomobilskih razredov v Evropi.

"Z modelom BYD dolphin G DM-i želimo na novo definirati pričakovanja kupcev glede kompaktnega avtomobila v električni dobi. Dolg električni doseg, inteligentna hibridna tehnologija in napredne digitalne funkcije želimo ponuditi v cenovno dostopnem avtomobilu," je dejala Li.

Prvi BYD za razvoj predvsem zunaj Kitajske

BYD dolphin G DM-i je tudi prvi model znamke, ki je bil razvit posebej za izvozne trge, med njimi predvsem za Evropo. To pomeni večji poudarek na prostornosti, uporabnosti in prilagoditvi evropskim vozniškim navadam.

Pri BYD za zdaj še niso razkrili vseh tehničnih podatkov, kapacitete baterije ali cenika. Več informacij bodo objavili pred začetkom prodaje v prihodnjih tednih.

