BYD je v Nemčiji odprl prvo 1,5-megavatno polnilnico, do konca prihodnjega leta jih želi v Evropi postaviti okrog tri tisoč.

Kitajski BYD je v Nemčiji odprl svojo prvo komercialno ultra hitro polnilnico nove generacije, s čimer je začel uresničevati ambiciozen načrt širitve polnilne infrastrukture po Evropi. Do konca leta 2026 namerava podjetje na evropskih trgih postaviti kar 3.000 takšnih polnilnih lokacij, globalno zunaj Kitajske pa skupno 6.000.

Nova polnilna postaja uporablja drugo generacijo BYD-jeve tehnologije Flash Charging, katere arhitektura omogoča polnilne moči do 1.500 kilovatov. Gre za eno najzmogljivejših polnilnih rešitev v avtomobilski industriji, namenjeno predvsem prihodnjim generacijam električnih vozil z baterijami, ki podpirajo izjemno visoke stopnje polnjenja.

Širitev polnilne mreže spremlja tudi prihod premijske znamke Denza, ki deluje pod okriljem BYD-ja. Ta je junija odprla svoj prvi samostojni prodajni salon v Hamburgu, do konca leta 2026 pa načrtuje približno 40 prodajnih lokacij v Nemčiji. Do konca leta 2027 želi Denza na evropski trg pripeljati skupno osem modelov.

Tako zmogljivih polnilnic Evropa še nima

BYD trdi, da lahko združitev nove tehnologije Flash Charging 2.0 in baterij Blade Battery 2.0 pri ustrezno prilagojenih vozilih omogoči polnjenje baterije od 10 do 70 odstotkov v približno petih minutah. Polnjenje od 10 do 97 odstotkov naj bi trajalo le devet minut. Podjetje poudarja tudi izboljšano delovanje pri nizkih temperaturah, saj naj bi bilo pri temperaturi –30 stopinj Celzija polnjenje le približno tri minute počasnejše kot v običajnih razmerah.

Evropa postaja za proizvajalce električnih vozil vse pomembnejše bojišče ne le pri prodaji avtomobilov, temveč tudi pri razvoju polnilne infrastrukture. BYD želi z lastnim omrežjem hitrih polnilnic okrepiti svojo prisotnost na evropskih trgih in kupcem ponuditi celovit ekosistem, podoben tistemu, ki ga že razvija na Kitajskem. Tak pristop se je pred leti že obrestoval Tesli, ki ima v lastni mreži eno največjih konkurenčnih prednosti.