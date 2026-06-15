Kitajski avtomobilski proizvajalec Changan je za promocijo svoje električne znamke Deepal pripravil nenavadno marketinško akcijo. Za vsak zadetek portugalske nogometne reprezentance na svetovnem prvenstvu bo v nagradni sklad dodal en avtomobil, ki ga bodo izžrebani udeleženci na Kitajskem lahko uporabljali eno leto.

Kitajski avtomobilski velikan Changan stavi na nogomet za prepoznavnost svoje električne znamke Deepal. Po nedavno sklenjenem partnerstvu s portugalsko nogometno reprezentanco je podjetje na Kitajskem zagnalo promocijsko akcijo, v kateri bo za vsak gol Portugalske na prihajajočem svetovnem prvenstvu podarilo en avtomobil Deepal.

Nagrajenci avtomobila ne bodo prejeli v trajno last, temveč bodo pridobili pravico do njegove uporabe za obdobje enega leta, kar je v praksi primerljivo z brezplačnim najemom.

Pri Changanu so določili tudi pravila glede zadetkov. V nagradni sklad bodo šteli zgolj goli, doseženi med rednim delom tekem in podaljški, medtem ko zadetki v izvajanju enajstmetrovk ne bodo upoštevani.

Koliko avtomobilov bodo oddali?

Portugalci so v zgodovini svetovnih prvenstev odigrali 35 tekem in dosegli 61 golov, kar pomeni povprečno 1,74 gola na tekmo.

Na zadnjih petih svetovnih prvenstvih (2006–2022), so dosegli:

2006: 7 golov na 7 tekmah

2010: 7 golov na 4 tekmah

2014: 4 gole na 3 tekmah

2018: 6 golov na 4 tekmah

2022: 12 golov na 5 tekmah

Kitajci daleč od svetovnega prvenstva

Partnerstvo s Portugalsko je del širše strategije kitajskih avtomobilskih proizvajalcev, ki v Evropi in na globalnih trgih vse bolj stavijo na povezovanje z nogometom. Chery je maja za svojega globalnega ambasadorja imenoval poljskega zvezdnika Roberta Lewandowskega, medtem ko je BYD prevzel vlogo avtomobilskega partnerja kluba Manchester City in bil tudi med pokrovitelji predlanskega evropskega prvenstva v Nemčiji.

Medtem ko kitajski proizvajalci vse bolj prodirajo v svetovni in evropski nogomet, kitajska reprezentanca ostaja daleč od največjih nogometnih tekmovanj. Na svetovno prvenstvo se je uvrstila le enkrat in sicer leta 2002, ko je izpadla že po skupinskem delu in ni dosegla niti enega zadetka.

Tudi uvrstitvi na aktualno SP niso bili niti blizu. V azijskih kvalifikacijah je Kitajska igrala v skupini C tretjega kroga skupaj z Japonsko, Avstralijo, Savdsko Arabijo, Indonezijo in Bahrajnom. Prvi dve reprezentanci iz skupine sta se neposredno uvrstili na svetovno prvenstvo, tretje- in četrtouvrščeni pa sta napredovali v dodatni kvalifikacijski krog. Kitajska je končala šele na petem mestu in se ni prebila niti v dodatne kvalifikacije