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Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Ponedeljek,
29. 6. 2026,
8.16

Osveženo pred

52 minut

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Natisni članek
Kitajska most Huajiang Canyon

Ponedeljek, 29. 6. 2026, 8.16

52 minut

Most Huajiang Canyon

Kitajci na najvišjem mostu na svetu ustvarili kar 600 metrov visok slap #video

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

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most Huajiang Canyon | Foto Reuters

Foto: Reuters

Na Kitajskem so odprli najvišji most na svetu, ki pa ne izstopa le zaradi rekordne višine 625 metrov nad kanjonom. Med gradnjo so naleteli na podzemni vodni vir in ga spremenili v eno najbolj nenavadnih turističnih znamenitosti – umetni slap, ki se z mostu spušča več kot 600 metrov globoko.

Kitajska je odprla most Huajiang Canyon Bridge, ki s 625 metri nad dnom kanjona velja za najvišji most na svetu. Gradnja mostu se je začela leta 2022, končali pa so jo jeseni lani. S skoraj 2,9 kilometra dolžine in glavnim razponom 1.420 metrov je most postal nova prometna povezava skozi odročno provinco Guidžov, kjer je prečkanje kanjona nekoč trajalo več kot uro, zdaj pa le še približno minuto.

Video: slap z najvišjega mostu

Najvišji most je postal tudi turistična znamenitost

Most pa je poseben tudi zaradi nepričakovanega odkritja med gradnjo. Delavci so med vrtanjem predora naleteli na močan kraški vodonosnik. Namesto da bi podtalnico preprosto prečrpali, so zgradili zbiralnik s prostornino štiri tisoč kubičnih metrov, iz katerega vodo uporabljajo za oskrbo bližnjega počivališča in namakanje okoliških kmetijskih površin.

Presežek vode nato s črpalkami dvignejo do sredine mostu, od tam pa se spušča v umetnem slapu proti reki več kot 600 metrov nižje. Slap je širok približno 300 metrov, ponoči pa ga osvetljuje laserska razsvetljava. Kitajski mediji ga označujejo za najvišji umetni slap na svetu.

Most je postal tudi pomembna turistična znamenitost. Ob enem izmed stebrov so uredili panoramsko dvigalo do razgledne kavarne, približno 800 metrov nad dnom doline, obiskovalcem pa ponujajo tudi skok z elastiko in jadralno padalstvo. Že med praznovanjem kitajskega novega leta je most obiskalo okoli 300 tisoč ljudi, čez most pa je v tem času zapeljalo več kot 70 tisoč vozil.

most Huajiang Canyon | Foto: Reuters Foto: Reuters most Huajiang Canyon | Foto: Reuters Foto: Reuters

Kitajska most Huajiang Canyon
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