Gregor Pavšič

Škoda epiq

Kakšna notranjost se obeta? Škoda pred premiero s skico mestnega epiqa. #foto

Škoda epiq | Foto Škoda

Škoda bo 19. maja v Zurichu razkrila svoj novi mestni električni avtomobil epiq, zanj pa so še pred tem objavili skice notranjosti.

Škoda bo maja predstavila enega svojih najpomembnejših avtomobilov. Urbani model epiq bo njihova različica volkswagen ID.crossa, ki smo ga pred tedni v predserijski različici vozili na Nizozemskem. Epiq bo dolg 4,1 metra in bo imel, podobno kot ID.cross baterijo v dveh kapacitetah – 37 ali 52 kilovatnih ur (kWh). Pri večji bateriji bo največja moč polnjenja do 133 kilovatov, manjša baterija pa bo predvidoma tipa LFP. 

Več o avtomobilu po uradnem razkritju v Švici. Kaj pa razkrivajo skice notranjosti? Te napovedujejo precej minimalistično in že dokaj uveljavljeno zasnovo vozniškega prostora. Pred voznikom bodo 5,3-palčni merilniki, na sredinski konzoli pa 13-palčni zaslon. Pod njim bo nekaj ključnih fizičnih stikal. Pod konzolo je prostor za brezžično polnjenje mobilnega telefona, prek celotne širine pa lahko pričakujemo tudi ambientalno osvetlitev.

Epiq bo kljub mestnim nalogam tudi praktičen avtomobil, saj bo prostornina prtljažnika zavidljivih 475 litrov. To je na primer 50 litrov več kot pri renaultu 4 in tudi več od večjega modela elroq.

Pri Škodi so že napovedali, da bo epiq cenovno izenačen z bencinsko gnanim kamiqom. To kaže na ceno približno 25 tisoč evrov, kar ga bo vsaj v Sloveniji uvrstilo tudi na seznam za najvišje razpoložljive subvencije. 

