Kako je smrdljivka preprečila uvoz deset tisoč vozil

Fotografija je simbolična. Foto: Reuters

Stenica z imenom marmorirana smrdljivka. Foto: Wikimedia Commons Novozelandci zelo previdni

Novozelandske oblasti so zelo natančne pri pregledih, da na njihovo otočje obiskovalci ali pa tovor ne bi prinesli nevarnih organizmov in s tem porušili tamkajšnjega biosistema. To je razlog zapleta pri uvozu treh tovornih ladij z več kot deset tisoč novimi in rabljenimi vozili, ki so jih do Nove Zelandije pripeljali iz Japonske.

Marmorirana smrdljivka je vrsta stenice iz družine ščitastih stenic, ki je bila naprej razširjena v vzhodni Aziji. Ta stenica je danes razširjena tudi v Evropi. V Aziji je to velik škodljivec na kmetijskih rastlinah, predvsem na sadnem drevju.

Dodatnih osem tisoč vozil še čaka na prevoz iz Japonske

David Vinsen, predsednik novozelandskega avtomobilskega združenja, je poudaril, da v svoji 30-letni karieri česa takega še ni videl.

Poleg omenjenih vozil, ki čakajo na razkladanje na Novi Zelandiji, jih na Japonskem na prevoz čaka še okrog osem tisoč. Zaradi marmorirane smrdljivke so tudi delavcem, ki bi morali pomagati pri razkladanju ladje, skrajšali delovni čas in jih napotili na začasen dopust.

Novozelandci bodo od zdaj naprej vsa uvožena nova in rabljena vozila očistili ter jih preverili.