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Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Torek,
23. 6. 2026,
4.00

Osveženo pred

4 ure, 12 minut

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Natisni članek
Leapmotor

Torek, 23. 6. 2026, 4.00

4 ure, 12 minut

Stellantis in kitajska konkurenca pod lastno streho

Kako daleč so Kitajci v Evropi? "Pripravljena je komaj petina kupcev".

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

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Leapmotor B05 | Foto Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Le eden od petih evropskih kupcev je danes pripravljen kupiti avtomobil kitajske znamke. Toda pri Leapmotorju verjamejo, da se bo to hitro spremenilo. Kitajska znamka, ki jo v Evropi podpira Stellantis, je v manj kot dveh letih zgradila mrežo tisoč prodajnih mest in svoje modele že prodaja v 47 državah.

Leapmotor B05
Avtomoto Leapmotor B05. Vozili smo kitajski "golf": zanimiv paket vozila, obeta se dobra cena.

Ob mednarodni predstavitvi leapmotorja B05 je nekaj zanimivih vpogledov v prodor kitajskih znamk na evropski avtomobilski trg podal Francesco Giacalone, ki pri Leapmotorju vodi področje produktov in marketinga. 

“Po naši oceni je 20 odstotkov kupcev pripravljeno kupiti avtomobil kitajskega porekla. Torej komaj eden od petih,” pravi Italijan, ki se je ob hitri rasti znamke Leapmotor v Evropi dotaknil tudi vprašanja, od kje kitajska znamka pod lastništvom Stellantisa (ta ima v podjetju Leapmotor International 51-odstotni delež) dobiva svoje kupce.

“Kupna moč med potrošniki se je zmanjšala. Veliko naših strank pride iz premijskega segmenta, saj raje kupijo nekaj manjši avtomobil z veliko opreme,” pojasnjuje Gialcalone. 

Leapmotor | Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič

Ali odžirajo kupce ostalim znamkam koncerna? Za zdaj le malenkostno.

Kaj pa prodajni kanibalizem znotraj koncerna Stellantis? Koliko je torej Leapmotor že zarezal v prodajno pogačo njihovih velikoserijskih evropskih znamk (Peugeot, Citroen, Fiat, Opel …). Po oceni Giacaloneja je do zdaj večina kupcev te kitajske znamke prišla od drugod - le deset odstotkov je imelo prej že avtomobile Stellantisovega koncerna. S prihodom novih modelov se bo to lahko spremenilo, saj je omenjeni leapmotor B10 neposredna alternativa peugeotu 308, prihajajo pa tudi kompaktni električni križanci. 

“Poudarek bo ostal na električnih pogonih, to je za nas jasna usmeritev. Tehnologija podaljševalnika dosega služi bolj kot premostitvena tehnologija, predvsem za regije, kjer elektromobilnost še ni razvita. Todas glavna smer za Leapmotor, tako na Kitajskem kot v Evropi, bo elektrika,” pravi Italijan. 

Opel Leapmotor
Avtomoto Uradno: Opel bo novega križanca razvil skupaj s kitajskim Leapmotorjem

Opel Leapmotor | Foto: Opel Foto: Opel Oplov razvoj v sodelovanju z Leapmotorjem

Pri Oplu so že potrdili, da bodo svoj kompaktni električni križanec razvili v sodelovanju z Leapmotorjem. To bo prvi primer, da bo kitajska tehnologija pomagala k bolj konkurenčnemu avtomobilu enega največjih evropskih koncernov. Stellantis je imel do zdaj pri razvoju električnih pogonov zelo zadržan odnos, saj namenskih in izključno električnih platform še ne pozna. 

Leapmotor je sicer na evropski trg zapeljal šele jeseni leta 2024 in sicer z malčkom T03 in srednje velikim športnim terencem C10. Zdaj so pri tisoč prodajnih točkah in že v 47 državah tako v Evropi kot tudi v nekaterih drugih delih sveta (izven Kitajske). Eden najpomembnejših dejavnikov te širitve je zaledje Stellantisa. 

Leapmotor
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