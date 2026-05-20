Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Sreda,
20. 5. 2026,
6.46

Osveženo pred

8 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Škoda Octavia Škoda

Sreda, 20. 5. 2026, 6.46

8 minut

Škoda octavia

Kaj pa škoda octavia? Dizel očitno ostaja, kmalu tudi pravi hibrid.

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Škoda octavia | Foto Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Pri Škodi se ob razkritju novega električnega modela epiq niso mogli izogniti vprašanjem okrog modela octavia, ki je še vedno temelj češke znamke.

Škoda epiq
Avtomoto Škoda epiq - vse prve podrobnosti o novem avtomobilu #foto

Škoda octavia sodi med najbolje prodajane avtomobile tako v Sloveniji kot v Evropi, priljubljena je tudi pri izbiri službenih vozil. Limuzinska in karavanska octavia bosta kmalu dobili hibridni pogon - ne le blagi, temveč samopolnilni in priključni hibrid.

Pri samopolnilnem bo sistem podoben kot pri Volkswagnovih modelih T-roc in golf - to bo kombinacija 1,5-litrskega motorja, samodejnega menjalnika in baterije kapacitete 1,6 kWh. Taka octavia bo sicer občutno dražja od tiste brez ali z manj elektrificiranim pogonom. Pri Škodi napovedujejo ponudbo širokega razpona pogonov, kar posredno nakazuje tudi na prihodnost dizelskega motorja. 

Prek koncepta so pri Škodi že napovedali tudi električno octavio, ki pa v serijski različici prihaja šele proti koncu desetletja ali še pozneje. Ta octavia bo namreč že del novejše platforme, s katere bo prišel tudi novi električni golf. 

Vizija octavie za prihodnost. | Foto: Škoda Vizija octavie za prihodnost. Foto: Škoda

Škoda Octavia Škoda
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.