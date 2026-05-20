Kaj pa škoda octavia? Dizel očitno ostaja, kmalu tudi pravi hibrid.

Pri Škodi se ob razkritju novega električnega modela epiq niso mogli izogniti vprašanjem okrog modela octavia, ki je še vedno temelj češke znamke.

Škoda octavia sodi med najbolje prodajane avtomobile tako v Sloveniji kot v Evropi, priljubljena je tudi pri izbiri službenih vozil. Limuzinska in karavanska octavia bosta kmalu dobili hibridni pogon - ne le blagi, temveč samopolnilni in priključni hibrid.

Pri samopolnilnem bo sistem podoben kot pri Volkswagnovih modelih T-roc in golf - to bo kombinacija 1,5-litrskega motorja, samodejnega menjalnika in baterije kapacitete 1,6 kWh. Taka octavia bo sicer občutno dražja od tiste brez ali z manj elektrificiranim pogonom. Pri Škodi napovedujejo ponudbo širokega razpona pogonov, kar posredno nakazuje tudi na prihodnost dizelskega motorja.

Prek koncepta so pri Škodi že napovedali tudi električno octavio, ki pa v serijski različici prihaja šele proti koncu desetletja ali še pozneje. Ta octavia bo namreč že del novejše platforme, s katere bo prišel tudi novi električni golf.

Vizija octavie za prihodnost. Foto: Škoda