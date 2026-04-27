Gregor Pavšič

Prodaja avtomobilov subvencije električni avtomobili

Prihajajo nove subvencije za električne avtomobile

Junija sprememba pri subvencijah: prvič do 7.800 evrov za vozila do 25 tisočakov

Renault twingo | Foto Gregor Pavšič

Prihodnji mesec prihaja nov razpis za subvencije nakupa električnih avtomobilov. Uvedli bodo najviše do zdaj za najcenejše avtomobile.

Pri Ministrstvu za okolje in prostor napovedujejo nova sredstva za subvencije v višini 33 milijonov evrov. Novost bo nova subvencija v višini do 7.800 evrov, ki bo na voljo za avtomobile s ceno do 25 tisoč evrov. Subvencija 7.200 evrov do cenovnega razreda 35 tisoč evrov predvidoma ostaja. Ukinja se subvencija za avtomobile s ceno nad 45 tisoč evri (4.500 evrov) - ukinjanje bo postopno in se bo zaključilo septembra letos.

Podrobnosti bodo znane po objavi celotnega novega razpisa. Po podatkih Borzena 

Subvencije tako ne bodo več na volj za višje različice tesle model Y (izjema je osnovna različica). Nove najvišje subvencije so usmerjene predvsem v že obstoječe in prihodnje avtomobile kot so leapmotor T03, dongfeng box, renault twingo, BYD dolphin surf …

