Poleg malega električnega avtomobila dolphin surf bi lahko novi dolphin G, ki bo razred večji in ima priključnohibridni pogon, postal eden ključnih avtomobilov kitajskega BYD v Evropi.

Foto: BYD Kitajski BYD je predstavil novi model dolphin G DM-i, s katerim v evropski razred majhnih avtomobilov (segment B) prvič prinaša svojo priključnohibridno tehnologijo. V tem razredu smo do zdaj večinoma poznali klasične hibride, večinoma pa le blagohibridne pogone.

Novinec združuje kompaktne mere, prostornost družinskega avtomobila in možnost vožnje zgolj na elektriko. Pri izbiri večje baterije bo lahko doseg okrog sto kilometrov, kar ga bo postavilo ob bok tudi nekaterim novim električnim avtomobilom tega razreda. Subvencije za priključne hibride v Sloveniji niso na voljo.

Foto: BYD

Notranjost brez večjih presenečenj

Dolphin G je dolg 4,16 metra in je tako eden kompaktnejših modelov v ponudbi BYD. V primerjavi z modelom atto 2 je krajši za 17 centimetrov. Kljub temu obljublja nadpovprečno prostornost, saj ima medosno razdaljo 2,61 metra, kar je več kot pri številnih tekmecih z običajnimi motorji. Poseben poudarek so namenili tudi prtljažniku - ta ima 425 litrov osnovne prostornine, kar je mogoče povečati do 1.225 litrov.

Notranjost stavi na preprostost in digitalizacijo. Vozniku sta na voljo 8,8-palčni digitalni zaslon merilnikov ter osrednji informacijsko-zabavni zaslon z diagonalo 10,1 ali 12,8 palca. Prestavna ročica je nameščena ob volanski drog, kar je omogočilo več odlagalnih površin med prednjima sedežema, vključno z brezžičnim polnjenjem mobilnih naprav.

En bencinski motor, pri elektromotorju pa sta na voljo dve moči

Pogon temelji na kombinaciji 1,5-litrskega štirivaljnega bencinskega motorja z močjo 70 kilovatov in elektromotorja, ki razvije 120 ali 163 kilovatov. Sistemska moč znaša 129 oziroma 156 kilovatov. Zmogljivejša različica do 100 kilometrov na uro pospeši v 8,3 sekunde, pri čemer je električni motor tudi glavni vir pogona pri vsakodnevni vožnji.

Kupcem bosta na voljo dve bateriji tipa LFP. Osnovna s kapaciteto 7,4 kilovatne ure (kWh) omogoča približno 40 kilometrov električnega dosega po merilnem ciklu WLTP, medtem ko večja baterija s kapaciteto 18,3 kWh omogoča do 105 kilometrov vožnje brez zagona bencinskega motorja. Skupni doseg vozila po navedbah proizvajalca presega tisoč kilometrov.

Večja baterija podpira tudi hitro polnjenje z močjo do 39 kilovatov, kar omogoča polnjenje od 10 do 80 odstotkov v približno 26 minutah.

Prvi primerki avtomobila bodo v Evropo pripeljali letos jeseni.

Foto: BYD Foto: BYD Foto: BYD Foto: BYD Foto: BYD Foto: BYD