Iz tovarne v Avstriji v Slovenijo: kitajska limuzina spada med najzmogljivejše #foto

Xpeng P7+ je tehnološko napredna fastback limuzina na 800-voltni zasnovi, ki jo bodo na slovenske ceste pripeljali iz tovarne v Avstriji.

Xpeng spada med tehnološko najnaprednejše znamke, ki jih danes že poznamo na evropskem trgu. Po dveh športnih terencih G6 in G9 so v Slovenijo pripeljali tudi fastback limuzino P7+, vse tri pa že izdelujejo v tovarni Magna Steyr v Gradcu. Ponudbi se kmalu pridruži tudi električni enoprostorec G9.

Od 10 do 80 odstotkov baterije v 12 minutah

P7+ je dolg več kot pet metrov (5.071 mm), širok je 1,9 metra in ima tri metre medosne razdalje. Avtomobil na 800-voltni zasnovi je usmerjen v prostornost, kakovostne materiale, visoko moč procesorjev in eno najzmogljivejših polnenj, kar jih trenutno poznamo. Pomemben del zasnove vozila je tudi pomoč umetne inteligence tako pri vožnji kot tudi pri upravljanju vozila.

Avtomobil bo na voljo z baterijama tipa LFP v dveh kapacitetah – ti znašata 61 in 74 kilovatnih ur (kWh) bruto. Največja moč polnjenja pri enosmernem toku DC je kar 446 kilovatov. To je za zdaj pri manjši bateriji 46 kilovatov nad zgornjo mejo, ki jo še zmorejo polnilnice v Sloveniji (pri različici standard je ta največja moč 350 kilovatov). Od 10 do 80 odstotkov se obe bateriji na ustrezni polnilnici napolnita v 12 minutah.

Kaj še zmore P7+?

Najvišja hitrost je 200 kilometrov na uro, pospešek do stotice od 4,3 do 6,9 sekunde.

Sistemska moč lahko presega 500 "konjev", sicer pa moč sprednjega ali zadnjega posamičnega elektromotorja znaša od 140 do 230 kilovatov.

Masa vozila je od slabih dveh ton (1.999 kg) do 2,2 tone, največja vlečna masa prikolice pa bo 1.500 kilogramov.

Osnovna prostornina prtljažnika znaša 573 litrov, to pa je mogoče povečati do 1.931 litrov.

Dve različici standard in long range imata pogon na zadnji kolesi, različica performance pa na vsa štiri kolesa.

Domet po standardu WLTP znaša od 455 do 500 kilometrov. Doseg bo ne glede na izbiro baterije dokaj podoben, saj ima avtomobil brez štirikolesnega pogona nižjo porabo energije.

Xpeng P7+ bo v Sloveniji stal od 44 tisoč evrov, kar velja za avtomobil z manjšo baterijo. Pri večji cena naraste na 48 tisoč, pri štirikolesno gnani različici performance pa na 54 tisoč evrov. Med doplačili najdemo le vlečno kljuko (1.050 evrov), enak znesek pa bo treba odšteti še za barvo. Izjema je serijska bela barva.

