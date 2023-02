Iz Ljubljane umaknili še zadnji simbol Adrie Airways #foto

Foto: Aeroklub Letov Za umik svetlobnega napisa v središču Ljubljane je poskrbelo letalsko društvo Aeroklub Letov. Napis se je nahajal blizu osrednje avtobusne postaje v Ljubljani, od koder so nekoč potniki Adrie Airways potovali do in z letališča pri Brniku. Napis je imel že dolgo predvsem simbolno vlogo, še toliko bolj po ukinitvi osrednjega slovenskega letalskega prevoznika.

"Svetlobni napis smo po odstranitvi prepeljali na lokacijo depoja, kjer ga bomo v prihodnjih dneh očistili, pozneje pa ga bomo umestili v nastajajočo muzejsko zbirko. Ob tej priložnosti se iskreno zahvaljujemo Javnemu podjetju Ljubljanska parkirišča in tržnice, ki so po stečaju Adrie Airways prevzeli njeno avtobusno postajo, ohranili svetlobni napis in nam ga pozneje tudi prijazno podarili. Vsaka taka plemenita poteza doda delček v mozaik zgodovine slovenskega letalstva," so po opravljenem prvem delu na svoji Facebook strani zapisali pri Aeroklubu Letov.

Foto: Klemen Korenjak Adria Airways je pod imenom Adria Aviopromet nastala leta 1960. Prvi direktor družbe je bil Mirko Zlatnar. Od nizozemskega letalskega prevoznika KLM so kupili dve letali DC-6b. Prve lete so opravili z nizozemsko posadko, prvega s slovensko posadko pa decembra leta 1961. Osem let pozneje so kupili prvo reaktivno letalo, mcdonnell douglas DC-3. To leto so odprli tudi prvo redno linijo med Ljubljano in Beogradom. Po združitvi s srbskim InterExportom se je letalski prevoznik preimenoval v Inex-Adria Aviopromet, leta 1986 pa je postal neodvisen od Inexa in ime spremenil v Adria Airways. Slovenski letalski prevoznik je konec septembra leta 2019 na kranjskem sodišču vložila predlog za stečaj.

Društvo zanimajo predvsem starodobna letala in ohranjanje letalske zgodovine

Aeroklub Letov je sicer letalsko društvo ljubiteljev starodobnih letal. "Glavna značilnost DS Letov je odprtost do vseh, ki jih zanima zgodovina jadralnega letenja in letalstva v Sloveniji," so zapisali ob ustanovitvi društva. Njihov glavni namen je ohranjanje letalske zgodovine, predvsem tiste s področja Slovenije.

Društvo, ki ga kot predsednik vodi Klemen Oman, želi izvajati šolo gradnje letal, ponujati virtualni muzej letalstva, prikazovati letenje s starodobnimi letali in poskrbeti tudi za letni zbor oziroma "zlet" članov društva.

Foto: Aeroklub Letov

Foto: Aeroklub Letov