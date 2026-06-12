MG bo na julijskem festivalu hitrosti v Goodwoodu predstavil dva nova konceptna avtomobila, največ pozornosti pa bo namenjene študiji, ki naj bi napovedala prihod serijskega modela MG2. Ta naj bi na evropske ceste zapeljal leta 2027 in postal najcenejši električni model znamke.

Čeprav je MG za zdaj objavil le zatemnjene fotografije, te razkrivajo kompaktno kombilimuzino z zaobljenimi linijami, okroglimi žarometi in nekoliko bolj športnim oblikovalskim pristopom, kot smo ga bili pri znamki vajeni doslej. Oblikovanje nosi podpis Josefa Kabana, nekdanjega oblikovalca pri Volkswagnu, Škodi in BMW-ju, ki danes vodi globalni oblikovalski oddelek MG-ja.

Novi model naj bi temeljil na najnovejši električni platformi E3, ki jo je kitajska znamka razvila z namenom zmanjšanja stroškov, povečanja prostornosti in izboljšanja energetske učinkovitosti. Gre za arhitekturo, ki bo namenjena predvsem manjšim in cenovno dostopnejšim električnim avtomobilom.

Foto: MG Motor

Za zdaj še veliko ugibanj in malo potrjenih podatkov

Prvi model na tej osnovi je bil novi MG4 Urban, pri katerem so se odločili za pogon na sprednji kolesi in enostavnejšo zasnovo podvozja. Prav zaradi tega naj bi bil MG2 cenovno bistveno dostopnejši od večine današnjih električnih avtomobilov. Omenjeni MG4 urban v Sloveniji uradno ni na voljo.

Če bi od MG 4 urban prevzel baterije, bi to pomenilo kapacitete dobrih 40 ali 50 kilovatnih ur. To bi mu omogočilo realen doseg tudi prek 300 kilometrov.

Pri MG-ju uradne cene še niso razkrili, vendar lahko pričakujemo začetno ceno okoli 20 tisoč evrov. Če se bodo te napovedi uresničile, bi lahko novi MG2 premešal razmerja v segmentu manjših električnih avtomobilov. Njegovi glavni tekmeci bodo predvidoma modeli, kot so renault 5 e-tech, volkswagen ID.polo, dongfeng box, citroen e-C3 in podobni. MG že vrsto let gradi ugled s ponudbo avtomobilov, ki po ceni posegajo v en razred nižje segmente, po velikosti, opremi in dosegu pa pogosto konkurirajo večjim in dražjim modelom.

Serijsko različico avtomobila bi MG lahko predstavil konec letošnjega ali v začetku prihodnjega leta, prodaja pa bi se lahko začela leta 2027.