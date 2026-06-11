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Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Četrtek,
11. 6. 2026,
4.00

Osveženo pred

7 ur, 1 minuta

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Natisni članek
Mercedes-Benz mercedes CLA

Četrtek, 11. 6. 2026, 4.00

7 ur, 1 minuta

Mercedes-benz CLA

Isti Mercedesov avtomobil, kaj pa prodaja - hibrid ali elektrika? Znani so prvi podatki.

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

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Mercedes CLA hibrid | Foto Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Znani so prvi podatki prodaje za novi mercedes CLA, ki na isti zasnovi in pri isti obliki ponuja tako električni kot hibridni pogon.

Pri Mercedes-Benzu so z novo generacijo CLA na isti platformi izdelali avtomobil, ki lahko poleg prednostnega električnega pogona sprejeme tudi kompakten hibridni pogon. Oba avtomobila smo tudi že preizkusili: električni zanesljivo prepriča z vozno izkušnjo, dovolj nizko porabo, zelo hitrim polnjenjem in dosegom, hibrid pa je alternativa za tiste, ki ne želijo priključnega kabla. 

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Dve tretjini prodanih CLA sta bili električni

Novi CLA je za Mercedes pomemben tudi zato, ker je eden prvih modelov, pri katerem je električna različica vsaj do zdaj prepričala večino kupcev. 

Globalno je skoraj dve tretjini prodaje (62,3 odstotka) električne izvedbe EQ Technology, v Sloveniji pa električni CLA predstavlja 58 odstotkov vseh prodanih vozil. To pomeni, da klasične različice z motorjem z notranjim zgorevanjem za zdaj izbere 42 odstotkov slovenskih kupcev. 

Podatki so sicer še začasni in morda bo treba za potrditev trenda počakati še nekaj mesecev. Na prodajni izkupiček lahko vplivajo morebitni zamiki pri dobavah, hibridna različica je na trg prišla tudi pozneje. Toda pri Mercedesu potrjujejo trend, da je tudi v praksi več zanimanja za električni kot hibridni CLA. 

V Sloveniji je Mercedes po uradni statistiki letos do konca maja registriral 24 električnih vozil CLA. 

Pri Mercedesu so že februarja sporočili, da so proizvodne kapacitete za CLA zapolnjene do druge polovice letošnjega leta. V prvih dveh mesecih so prodali 17 tisoč vozil, poznejši podatki pa še niso na voljo.

Mercedes-Benz mercedes CLA
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