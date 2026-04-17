Gregor Pavšič

Daniel Šaškin Hrvaška reli svetovno prvenstvo Croatia Rally

Petek, 17. 4. 2026, 4.00

Croatia Rally 2026

Hrvaški dirkaški spektakel privabil 400 tisoč ljudi, kako naprej? Možnosti je več.

Croatia Rally 2026 | Foto Croatia Rally

Po oceni organizatorja je letošnji reli za svetovno prvenstvo na Hrvaškem privabil 400 tisoč gledalcev. Za prihodnje leto obstanek relija na Reki vseeno še ni potrjen.

Prejšnji konec tedna je Hrvaška gostila četrti reli letošnjega svetovnega prvenstva in po nekaj dneh je čas za prve analize tega športnega spektakla. Ta je prepričal z raznovrstno traso, zelo zahtevnimi razmerami, številnimi preobrati in povsem nepričakovano zmago na zadnji hitrostni preizkušnji. Namesto Thierrja Neuvilla (Hyundai) je reli dobil Takamoto Katsuta (Toyota) - s tem je postal prvi Japonec, ki vodi v skupnem seštevku svetovnega prvenstva in tudi prvi z dvema zaporednima zmagama. 

Avtomoto Zakaj je Hrvaška samo letos plačala dva milijona evrov

Že uradni štart je napovedal veliko zanimanje za reli v Istri

Po oceni Daniela Šaškina, predsednika organizacijskega odbora, je reli v štirih dneh privabil 400 tisoč ljudi. Nekaj ljudi se je ob trasi sicer tudi podvajalo, a številka je kljub temu zelo lepa.

 Velik uspeh je bil že uvodni ceremonijalni štart na Reki, tudi pozneje pa je skoraj vsaka fotografija ali video posnetek dal vtis prave hrvaške turistične razglednice. Slabša stran relija je bil servisni park na prav nič mondenem Grobniku, nekaj moštev pa se je pritožilo nad že pretirano popeskanimi cestami. Tako velikega osipa med tovarniškimi posadkami ni bilo že dolgo - v prvi deseterici so bili le trije dirkalniki najvišjega razreda Rally1.

Mesto v koledarju za SP je zagotovljeno tudi za 2027

“Ves svet govori o hrvaškem asfaltu, kar je odlično. Za ekipe je bil velik izziv pripraviti dirkalnike, bilo je zahtevno, morda celo preveč, zato bo morda treba nekoliko omiliti težavnost. Ideja je bila vedno, da je Croatia Rally poseben, z lastnim značajem in dovolj zahteven za posadke. A ne smemo iti predaleč. Tri dni je bilo sončno, pa je na cilj brez težav prišlo le 30 odstotkov dirkalnikov razreda Rally1. Če bi deževalo, bi bilo še bolj zapleteno,” ocenjuje Šaškin. 

Porečan, ki se je v preteklosti že večkrat izkazal za odličnega organizatorja in je najzaslužnejši, da so Hrvati že petkrat gostili reli za svetovno prvenstvo, se je dotaknil tudi že prihodnjega leta. Mesto v koledarju ima Hrvaška za leto 2027 že potrjeno. 

Reka ali vrnitev v Zagreb?

“Imamo dve možnosti: ostati v Reki in nekoliko izboljšati hitrostne preizkušnje, saj imamo na voljo še nekaj cest, ali pa se vrniti v Zagreb. Trenutno še ni odločeno. Naš cilj pa je vedno pokazati čim več Hrvaške, kar smo tudi dosegli. Zadnja hitrostna preizkušnja Power Stage je bil bolj kot dirkališče, brez skokov, grbin in prevojev, večinoma navzdol, zato je to ena od etap, ki jo lahko še preučimo,” razlaga Šaškin. 

Hrvaški reli za svetovno prvenstvo bo ohranil svoj termin v aprilu, saj se pozneje že začne turistična sezona - takrat so hoteli že zasedeni, tudi na cestah pa je precej več gneče kot aprila.

Avtomoto Brez Slovencev spektakla ne bi bilo
