Hitro rastoča kitajska znamka, v Slovenijo kmalu z novim - kaj se obeta? #foto

Omoda se bo letos utrdila med uspešnimi avtomobilskimi znamkami v Sloveniji, poleg ključnega prodajnega aduta omode 5 pa bodo pripeljali tudi priključni hibrid z oznako 7.

Omoda sodi med najhitreje rastoče kitajske avtomobilske v Sloveniji, ki sicer skupaj z znamkom Jaecoo sodi pod okrilje družbe Chery Auto. Izkupiček registracij (269 do konca maja) še ne razkriva celotnega preboja, saj uvozniki znamke poročajo že o več kot tisoč prodanih avtomobilih. Ti bodo torej na slovenske ceste pripeljali v naslednjih mesecih.

Novost v ponudbi bo nov model omoda 7, ki sodi med modela z oznako 5 in 9. Dolg je 4,66 metra, širok 1,88 metra in ima 2,72 medosne razdalje. Prostornina prtljažnika znaša 537 litrov. V notranjosti je omoda 7 zasnovana digitalno in zelo minimalistično. Izstopa možnost premika osrednjega zaslona na sovoznikovo stran, kar smo prvič sicer videli v voyahu courage.

Foto: Omoda Adria

Za Slovence le kot priključni hibrid

Omoda bo model 7 pri nas ponudila izključno s priključnohibridnim pogonom, ki ga že poznamo iz sorodnega modela jaecoo 7. Pogonski sklop združuje 1,5-litrski turbobencinski motor, elektromotor za pogon vozila in dodatni elektromotor-generator, skupna sistemska moč pa znaša 205 kilovatov. Avtomobil do hitrosti 100 kilometrov na uro pospeši v 8,4 sekunde, največja hitrost pa je omejena na 180 kilometrov na uro.

Električno energijo shranjuje baterija s kapaciteto 18,4 kilovatne ure, ki po uradnih podatkih omogoča do 92 kilometrov vožnje brez uporabe bencinskega motorja. Polnjenje z izmeničnim tokom je mogoče z močjo do 6,6 kilovata, na hitrih polnilnicah z enosmernim tokom pa do 40 kilovatov.

V Sloveniji bo omoda 7 na voljo v dveh paketih opreme. Brez upoštevanja popusta (do 2.000 evrov) se cene začnejo pri slabih 32 tisočakih.

Trgovci želijo letos na ceste poslati okrog 150 vozil omoda 7, večino prodaje pa bo še naprej predstavljal model omoda 5. Dobave zanj, ki trenutno še vedno potekajo iz Kitajske, bodo pospešili tudi z začetkom proizvodnje v tovarni v Španiji.

Foto: Omoda Adria Foto: Omoda Adria Foto: Omoda Adria