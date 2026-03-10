Hitra rast - kitajskih avtomobilov v enem letu štirikrat več: kako se bo nadaljevalo?

Prodaja novih osebnih avtomobilov v Sloveniji je v prvih dveh mesecih leta zrasla za skoraj sedem odstotkov, a največji premik na trgu prinaša hiter vzpon kitajskih znamk. Njihov tržni delež se je v enem letu skoraj početveril, med najbolj prodajanimi modeli pa se prvič pojavljajo tudi električni avtomobili iz Kitajske. Ob prihodu novih proizvajalcev, kot sta BYD in Changan, bo letošnje leto pomemben preizkus, kateri izmed njih si bodo na slovenskem trgu zagotovili dolgoročnejši položaj.

V prvih dveh mesecih letošnjega leta so se na avtomobilskem trgu zgodili novi premiki. Število registriranih avtomobilov je na bruto trgu (vključno z izvozom) 6,7 odstotka večje kot lani. Do konca februarja so v Sloveniji uradno registrirali 9.966 novih osebnih avtomobilov (lani v tem obdobju 9.387), kažejo podatki Sekcije vozil pri Trgovinski zbornici Slovenije.

Več kot tisoč osebnih avtomobilov sta že registrirala Volkswagen (1.422) in Škoda (1.052). V prvi peterici so še Renault (775), Toyota (658) in Peugeot (515). Opazen je zdrs Audija iz prve deseterice in napredovanje Citroena.

Med prvimi 30 prodajno najuspešnejšimi znamkami je prvič že šest kitajskih znamk. Ob koncu lanskega leta so bile štiri.

Med kitajskimi znamkami je na vrhu spet MG, ki je v začetku leta prehitel Dongfeng, blizu pa je tudi Leapmotor – ta med kitajskimi znamkami zanesljivo vodi pri prodaji električnih avtomobilov. V prvi trideseterici so še Omoda, Geely in Jaecoo.

Kitajske znamke so v prvih dveh mesecih registrirale 844 avtomobilov, kar predstavlja 8,4 odstotka celotnega trga. Ob koncu lanskega februarja je bilo kitajskih registracij komaj 210 oziroma 2,2 odstotka trga. Njihov tržni delež se je torej skoraj početveril, saj je več znamk na trg lani vstopilo šele sredi leta.

Med kitajskimi avtomobili je prvič na vrhu leapmotor T03, ki je obenem absolutno najuspešnejši električni avtomobil na trgu. V dveh mesecih so jih registrirali 114. Dongfeng je registriral 109 križancev T5 evo, tretji je s 83 registracijami MG ZS.

Omenjeni leapmotor T03 je zelo blizu uvrstitvi med prvih dvajset najuspešnejših avtomobilov na trgu. Zmanjkalo mu je sedem registracij. V prvi dvajseterici za zdaj kitajskega avtomobila ni (prav tako ne izključno električnega), lani je to uspelo forthingu T5.

Registracije novih kitajskih osebnih avtomobilov v Sloveniji (januar–februar 2026):

januar 2026 februar 2026 SKUPAJ LEAPMOTOR T03 49 65 114 DONGFENG T5 EVO 42 67 109 MG ZS 48 35 83 OMODA 5 15 56 71 MG MG3 61 4 65 LEAPMOTOR B10 22 16 38 DONGFENG BOX 15 21 36 MG HS 19 12 31 JAECOO 5 0 28 28 GEELY CITYRAY 11 16 27 MG ZS EV 14 11 25 DONGFENG U-TOUR 9 14 23 MG S5 EV 7 14 21 JAECOO 7 9 12 21 MG MG4 13 7 20 DONGFENG S7 9 8 17 LEAPMOTOR C10 5 11 16 ZEEKR 7X 7 7 14 GEELY STARRAY 5 8 13 GEELY COOLRAY 5 3 8 OMODA 9 6 2 8 GEELY STARRAY EM-I 0 7 7 BAIC BJ30 0 6 6 LYNK AND CO 2 2 4 6 BAIC X7 6 0 6 HONGQI HS3 2 3 5 LYNK AND CO 08 1 3 4 XPENG G6 0 3 3 BYD DOLPHIN SURF 1 1 2 ZEEKR X 0 2 2 ZEEKR 001 1 1 2 BYD SEALION 7 2 0 2 GEELY EX5 0 2 2 DONGFENG AEOLUS E70 0 1 1 HONGQI H5 1 0 1 DONGFENG V9 0 1 1 BAIC X55 1 0 1 SMART 3 0 1 1 AIWAYS U5 0 1 1 XPENG G9 0 1 1 HONGQI HS5 0 1 1

Tudi Zeekr (spada pod Geely) sodi med kitajske znamke, ki se trudijo s prebojem v Evropi. Foto: Gregor Pavšič



BYD se je predstavil Sloveniji, uradna prodaja pa še ni stekla. Foto: Gregor Pavšič

Prejšnji teden smo v Sloveniji uradno sprejeli še največjo kitajsko znamko BYD, ki bo na trg pripeljala devet različnih modelov (štiri električne in pet priključnih hibridov). Ko se bo BYD v tem mesecu pridružil še Changan, bo glavni del največjih kitajskih proizvajalcev v Sloveniji že prisoten. V naslednjih mesecih bomo tako dobili prve odgovore na številna vprašanja o tem, kakšen tržni delež si bodo kitajske znamke lahko pridobile in še pomembneje – katere si bodo na trgu zagotovile dolgoročni obstoj.

Changan kmalu v Sloveniji - prihaja z modeloma deepal S05 in deepal S07. Foto: Changan V primerjavi s koncem lanskega februarja je tržni delež vseh kitajskih znamk močno narasel, toda zaradi številnih novincev med lanskim letom ta primerjava ni najbolj objektivna. V primerjavi s koncem lanskega leta je tržni delež zrasel za skoraj eno odstotno točko, kar pa ni malo – v prvih dveh mesecih namreč novih kitajskih imen na trgu še ni bilo.

Med posameznimi znamkami ima MG trenutno 2,4 odstotka trga, mejo dveh odstotkov bi lahko z novimi modeli letos presegel tudi leapmotor. Dongfeng je lansko leto končal v prvi petnajsterici z 1,9-odstotnim tržnim deležem.

V nekaj mesecih bo marsikaj jasno in izgovorov ne bo več

To najbrž niso številke, s katerimi bodo kitajske znamke zadovoljne. Pri BYD so zatrdili, da so v Evropo prišli po uspeh in da bodo tu ostali. V Sloveniji prvega prodajnega salona v Ljubljani (trgovsko središče CityPark) še niso odprli. Do konca meseca bodo imeli trgovca v Kopru, do konca leta pa še dodatna dva. Prodajni uspeh leapmotorja T03 napoveduje prodajni potencial tudi enemu ključnih adutov BYD-ja, to je avtomobilu dolphin surf. Pri BYD prodajnih načrtov za letošnje leto v Sloveniji še niso razkrili.

S prihodom največjih kitajskih znamk je jasno, da bodo maske letos padle in da opravičil za morebiten prodajni neuspeh ne bo več. Zdaj ali nikoli, bi lahko zapisali in opomnili, da so do zdaj v Sloveniji prodajno uspeli le morda trije ali štirje kitajski avtomobili (forthing T5, MG ZS, leapmotor T03, pogojno še dongfeng box).