Peugeot po petih letih spet vrača oznako GTi, a tokrat bo električna in namenjena dvestoosmici.

Peugeot bo razkril serijsko različico novega modela e-208 GTi, s katerim po štirih letih premora vrača eno najbolj prepoznavnih športnih oznak v svoji zgodovini. Novost bo uradno premiero doživela ta teden na dirki 24 ur Le Mansa, v prodajne salone pa bo zapeljala v prihodnjih mesecih.

Novi e-208 GTi ostaja zvest lanskemu konceptnemu vozilu. Peugeot poudarja, da je serijska različica skoraj identična študiji, kar se odraža predvsem v izrazito športni podobi. Med najbolj opaznimi elementi so večji sprednji spojler, aerodinamično oblikovan zadnji difuzor, izrazit strešni spojler in nova 18-palčna platišča, katerih oblikovanje se poklanja legendarnemu modelu peugeot 205 GTi.

To je prvi športni model GTi po ukinitvi modela 308 GTi leta 2021, hkrati pa tudi za najzmogljivejši peugeot GTi doslej. Električni motor na sprednji osi naj bi razvil več kot dvesto kilovatov.

Tehnično si e-208 GTi deli osnovo z modeli abarth 600e, alfa romeo junior elettrica veloce in prihajajočo športno različico opel corse. Zato je opremljen tudi z mehanskim diferencialom z omejenim zdrsom, ki izboljšuje oprijem in vozne lastnosti v ovinkih.

Precej širša koloteka, nižje podvozje, zadnji stabilizator ...

Peugeot je temeljito predelal tudi podvozje. Vgrajeni so novi hidravlični omejevalniki hoda vzmetenja, dodan zadnji stabilizator, prilagojeno krmiljenje in širši koloteki. Spredaj so kolesa razmaknjena za dodatnih 56 in zadaj za 27 milimetrov, vozilo pa je hkrati za tri centimetre bližje cesti od standardnega modela.

Pri Peugeotu poudarjajo, da želi novi e-208 GTi ohraniti tradicionalne vrednote oznake GTi, vendar jih prenesti v električno dobo. Obljubljajo kombinacijo športnih zmogljivosti, vozniškega užitka in vsakodnevne uporabnosti, ki je nekoč zaznamovala njihove najbolj priljubljene športne kombilimuzine.

Dodatne tehnične podrobnosti bo Peugeot razkril na predstavitvi v Le Mansu, kjer bo obeležil tudi 100 let od svojega prvega nastopa na sloviti vzdržljivostni dirki.

Cene za e-208 GTi še niso znane, izhodiščne bodo po pričakovanju med 30 in 40 tisoč evri.

Foto: Peugeot Foto: Peugeot Foto: Peugeot