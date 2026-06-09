Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Torek,
9. 6. 2026,
5.33

Osveženo pred

54 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Natisni članek
Peugeot peugeot e-208 peugeot e-208 GTi

Torek, 9. 6. 2026, 5.33

54 minut

Peugeot e-208 GTi

GTi je nazaj, a brez bencina: Peugeot je prvič pokazal novega električnega športnika

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
Peugeot e-208 GTi | Prvi uradni pogled na serijskega peugeot e-208 GTi. | Foto Peugeot

Prvi uradni pogled na serijskega peugeot e-208 GTi.

Foto: Peugeot

Peugeot po petih letih spet vrača oznako GTi, a tokrat bo električna in namenjena dvestoosmici.

Peugeot bo razkril serijsko različico novega modela e-208 GTi, s katerim po štirih letih premora vrača eno najbolj prepoznavnih športnih oznak v svoji zgodovini. Novost bo uradno premiero doživela ta teden na dirki 24 ur Le Mansa, v prodajne salone pa bo zapeljala v prihodnjih mesecih.

Novi e-208 GTi ostaja zvest lanskemu konceptnemu vozilu. Peugeot poudarja, da je serijska različica skoraj identična študiji, kar se odraža predvsem v izrazito športni podobi. Med najbolj opaznimi elementi so večji sprednji spojler, aerodinamično oblikovan zadnji difuzor, izrazit strešni spojler in nova 18-palčna platišča, katerih oblikovanje se poklanja legendarnemu modelu peugeot 205 GTi.

To je prvi športni model GTi po ukinitvi modela 308 GTi leta 2021, hkrati pa tudi za najzmogljivejši peugeot GTi doslej. Električni motor na sprednji osi naj bi razvil več kot dvesto kilovatov.

Tehnično si e-208 GTi deli osnovo z modeli abarth 600e, alfa romeo junior elettrica veloce in prihajajočo športno različico opel corse. Zato je opremljen tudi z mehanskim diferencialom z omejenim zdrsom, ki izboljšuje oprijem in vozne lastnosti v ovinkih.

Precej širša koloteka, nižje podvozje, zadnji stabilizator ...

Peugeot je temeljito predelal tudi podvozje. Vgrajeni so novi hidravlični omejevalniki hoda vzmetenja, dodan zadnji stabilizator, prilagojeno krmiljenje in širši koloteki. Spredaj so kolesa razmaknjena za dodatnih 56 in zadaj za 27 milimetrov, vozilo pa je hkrati za tri centimetre bližje cesti od standardnega modela.

Pri Peugeotu poudarjajo, da želi novi e-208 GTi ohraniti tradicionalne vrednote oznake GTi, vendar jih prenesti v električno dobo. Obljubljajo kombinacijo športnih zmogljivosti, vozniškega užitka in vsakodnevne uporabnosti, ki je nekoč zaznamovala njihove najbolj priljubljene športne kombilimuzine.

Dodatne tehnične podrobnosti bo Peugeot razkril na predstavitvi v Le Mansu, kjer bo obeležil tudi 100 let od svojega prvega nastopa na sloviti vzdržljivostni dirki. 

Cene za e-208 GTi še niso znane, izhodiščne bodo po pričakovanju med 30 in 40 tisoč evri.

Peugeot e-208 GTi | Foto: Peugeot Foto: Peugeot Peugeot e-208 GTi | Foto: Peugeot Foto: Peugeot Peugeot e-208 GTi | Foto: Peugeot Foto: Peugeot

Peugeot peugeot e-208 peugeot e-208 GTi
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.