Genesis nadaljuje širitev v Evropi. Premijska znamka korejskega koncerna Hyundai bo leta 2027 vstopila na štiri nove trge – v Avstrijo, na Dansko, Poljsko in Portugalsko – ter s tem svojo prisotnost na stari celini razširila na skupno enajst držav.

Genesis, premijska avtomobilska znamka skupine Hyundai, je napovedala nadaljnjo širitev v Evropi. Potem ko je letos vstopila na francoski, italijanski in nizozemski trg, prihodnje leto pa načrtuje začetek prodaje tudi v Španiji, bo leta 2027 dodala še štiri nove države: Avstrijo, Dansko, Poljsko in Portugalsko.

S tem bo Genesis svojo evropsko prisotnost razširil na enajst trgov. Znamka je v Evropi prvič nastopila leta 2021, ko je vstopila v Nemčijo, Švico in Združeno kraljestvo. Nato je za nekaj let ustavila širitev, zdaj pa očitno začenja novo fazo rasti.

Zdaj tudi s samostojnimi saloni

Poleg širitve prodajne mreže Genesis spreminja tudi način nastopa na evropskem trgu. Doslej je večino vozil prodajal prek prodajnih salonov Hyundaijevih trgovcev, letos pa je odprl prvi samostojni salon na Nizozemskem. Sledil je še salon v Italiji, v prihodnjih mesecih pa načrtujejo dodatne lokacije po Evropi. Do leta 2027 naj bi imela znamka več kot 50 prodajnih mest.

Za zdaj ni znano, kateri modeli bodo na voljo na novih trgih. V nekaterih državah, kot je Nizozemska, Genesis trenutno prodaja izključno električne modele, v Nemčiji pa kupcem še vedno ponuja tudi modele z motorji z notranjim zgorevanjem.

Napoved širitve ni naključna. Genesis jo je predstavil med dirko 24 ur Le Mansa, kjer znamka vse bolj krepi svojo prisotnost v avtomobilskem športu. Ob tem so razkrili tudi koncept dirkalnika Magma GT3 Concept in poudarila ambicije na področju visokozmogljivih vozil.

Foto: Genesis