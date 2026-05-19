Ford ni prekrižal Evrope, to je napoved nove strategije in novih modelov

Ford je razkril dodatne podrobnosti svoje prihodnje evropske strategije. Do leta 2029 namerava predstaviti pet popolnoma novih modelov za evropske kupce, vsi pa bodo nastajali v evropskih tovarnah.

Ford bo do konca desetletja za evropski trg predstavil pet novih osebnih avtomobilov, ki jih bodo izdelovali v Evropi. Med njimi bosta dva povsem električna modela, Ford pa pri razvoju računa tudi na sodelovanje z Renaultom. Med novostmi bodo manjši električni avtomobil, kompaktni SUV in novi križanci z različnimi pogoni.

Prihaja nova fiesta na osnovi renaulta 5, kaj še?

Med novostmi bosta dva povsem električna avtomobila. Prvi bo manjši električni model segmenta B, pri katerem Ford napoveduje športnejši značaj in oblikovno povezavo z avtomobilskim športom. To bo predvidoma obujena fiesta, ki bo Fordov avtomobil na osnovi renaulta 5. Drugi bo kompaktni električni SUV z bolj robustnim videzom in poudarkom na vozni dinamiki.

Poleg električnih modelov Ford pripravlja še tri tako imenovane večenergijske modele, ki bodo na voljo z različnimi pogoni. Ti bodo predvidoma vključevali bencinske motorje, hibride in morda tudi električne različice. Eden izmed teh avtomobilov bo novi kompaktni SUV iz družine Bronco, ki ga bodo od leta 2028 izdelovali v Fordovi tovarni v španski Valencii.

Ford je v zadnjih mesecih precej prilagodil svojo strategijo električne mobilnosti. V ZDA so ustavili nekatere projekte in ob tem napovedali skoraj 20 milijard dolarjev odpisov. Tudi v Evropi prodaja njihovih električnih avtomobilov za zdaj ne dosega pričakovanj, čeprav Ford že ponuja več električnih modelov, med njimi mustanga mach-e ter električna explorerja in caprija.

Pomemben del prihodnje strategije bo očitno sodelovanje z Renaultom, ki ga je Ford napovedal že lani. Partnerstvo naj bi prineslo dva nova Fordova električna avtomobila na osnovi Renaultove tehnologije, vendar vse podrobnosti o platformah in posameznih modelih za zdaj še niso znane.

