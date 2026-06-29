Čeprav je Ferrarijev prvi električni avtomobil po predstavitvi sprožil burne odzive in celo kratkotrajen padec delnice, so na Kitajskem razprodali vseh 88 razpoložljivih primerkov modela luce - kljub visoki ceni več kot pol milijona evrov.

Ferrari je na Kitajskem uradno začel prodajo svojega prvega serijskega električnega avtomobila, limuzine luce. Avtomobil tam stane 3,988 milijona juanov oziroma približno 510 tisoč evrov (brez upoštevanja morebitnih lokalnih davkov in stroškov), vseh 88 vozil, namenjenih kitajskim kupcem, pa naj bi bilo že razprodanih.

Foto: Ferrari

Luce je po majski predstavitvi v Rimu naletel na precej negativne odzive. Na družbenih omrežjih so številni kritizirali zadržano oblikovanje, štirivratno zasnovo in dejstvo, da gre za prvi povsem električni ferrari. Negativni odzivi so vplivali tudi na borzo, saj je vrednost Ferrarijeve delnice po predstavitvi v enem dnevu zdrsnila za več kot šest odstotkov.

Kmalu po predstavitvi je Ferrari zamenjal tudi dolgoletnega direktorja marketinga Enrica Galliero. Podjetje uradno ni povezalo kadrovske menjave z lansiranjem modela Luce, vendar je časovno sovpadanje sprožilo številna ugibanja. Novi direktor marketinga je postal Massimiliano Di Silvestre, nekdanji prvi mož BMW Italia.

Foto: Ferrari

Kitajci so jih kupili prvih 88

Med pomembnimi trgi za prvi električni avtomobil je bila že pred razkritjem označena Kitajska. Razprodaja prvih 88 avtomobilov na Kitajskem potrjuje izjave izvršnega direktorja Benedetta Vigne, ki je že po predstavitvi poudarjal, da Luce kljub kritikam uspešno zbira naročila. To nakazuje, da se odzivi na družbenih omrežjih in dejansko povpraševanje med Ferrarijevimi kupci, torej posamezniki, ki lahko za avtomobil odštejejo pol milijona evrov, precej razlikujejo.

Pred predstavitvijo so se pojavile tudi govorice, da naj bi bil nakup modela luce pogoj za lažji dostop do najbolj ekskluzivnih Ferrarijevih modelov z omejeno serijo. Ferrari je takšne navedbe uradno zanikal in poudaril, da nakup električne limuzine kupcem ne prinaša posebnih privilegijev pri prihodnjih naročilih.

Luce ima za Ferrari velik pomen

Luce je sicer pomemben mejnik za Ferrari. Gre za prvi serijski štirivratni električni model v zgodovini znamke in prvi avtomobil, pri katerem je pri oblikovanju sodeloval nekdanji Applov glavni oblikovalec Jony Ive.

Ferrari z njim vstopa v segment električnih prestižnih avtomobilov, pri čemer želi dokazati, da lahko tudi električni pogon ohrani značilen vozniški značaj znamke. Prodaja modela luce je morda še najpomembnejša iz vidika zmanjševanja povprečnega izpusta CO2, s čimer bodo v Maranellu lažje obdržali na trgu svoje najzmogljivejše avtomobile s klasičnimi motorji.