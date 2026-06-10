Evropa razdeljena glede usode motorjev z notranjim zgorevanjem

Sedem članic Evropske unije je pozvalo Evropsko komisijo, naj ne popušča pri načrtovanem prehodu na električno mobilnost. Francija, Španija, Danska, Luksemburg, Nizozemska, Portugalska in Švedska nasprotujejo dodatnemu omilitvenju pravil, ki bodo del decembrskega avtomobilskega zakonodajnega paketa EU.

Države v skupnem pismu, ki ga je na pogled dobila francoska tiskovna agencija AFP, opozarjajo, da bi vsako nadaljnje odstopanje od načrtovanega zmanjšanja emisij predstavljalo strateško napako. Podpirajo ohranitev cilja, po katerem naj bi bili vsi novo registrirani avtomobili po letu 2035 formalno brez izpustov CO2. Ta ukrep v praksi pomeni konec prodaje novih avtomobilov s klasičnimi motorji z notranjim zgorevanjem.

Po mnenju sedmerice mora Evropska unija proizvajalcem in vlagateljem zagotoviti stabilno in predvidljivo regulativno okolje. Dodatno rahljanje pravil bi po njihovem mnenju oslabilo verodostojnost evropske podnebne politike in zmanjšalo učinkovitost ukrepov za zmanjšanje emisij v prometu.

V ospredju tudi energetska neodvisnost Evrope

Države poudarjajo tudi energetski vidik elektrifikacije. Po njihovem mnenju je zmanjšanje odvisnosti Evrope od fosilnih goriv nujno ne le zaradi podnebnih ciljev, temveč tudi zaradi energetske varnosti. Elektrifikacija voznega parka je zato po njihovem prepričanju pomemben del širše evropske strategije.

Evropska komisija v okviru novega avtomobilskega paketa predvideva določeno omilitev prvotnega načrta, ki je zahteval popolno odpravo izpustov CO₂ pri vseh novo registriranih avtomobilih po letu 2035. Po novem predlogu bi proizvajalci lahko del preostalih emisij nadomestili s posebnim sistemom dobropisov. To pomeni, da bi bilo treba emisije formalno zmanjšati za 90 odstotkov, preostalih deset odstotkov pa bi bilo mogoče kompenzirati z različnimi ukrepi. Med njimi se omenjajo uporaba sintetičnih oziroma nizkoogljičnih goriv, uporaba zelenega jekla iz evropske proizvodnje ter posebni bonusi za manjše električne avtomobile, krajše od 4,2 metra.

Kaj bo z zadnjimi 10 odstotki?

Po trenutnih predlogih bi proizvajalci emisije zmanjšali za 90 odstotkov, preostalih deset odstotkov pa bi nadomestili z različnimi kompenzacijskimi mehanizmi. V praksi pa številni strokovnjaki opozarjajo, da bi bilo takšno nadomeščanje emisij precej zahtevno.

Na drugi strani več držav, med njimi Nemčija, Italija in Češka, že dlje časa zahteva več prožnosti. Med njihovimi predlogi so milejša pravila za priključne hibride, spremembe sistema kompenzacij po letu 2035 in bolj prilagodljivi vmesni cilji za proizvajalce avtomobilov.