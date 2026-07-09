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Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Četrtek,
9. 7. 2026,
6.56

Osveženo pred

37 minut

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Natisni članek
EuroNCAP BMW Zeekr

Četrtek, 9. 7. 2026, 6.56

37 minut

EuroNCAP

Euro NCAP po novih, strožjih pravilih: pet zvezdic za BMW iX3 in zeekr 7GT

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

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Euro NCAP BMW iX3 | Foto EuroNCAP

Foto: EuroNCAP

Organizacija Euro NCAP je predstavila prenovljen sistem ocenjevanja varnosti avtomobilov, ki predstavlja največjo spremembo preizkusov v zadnjem desetletju. Novi protokoli poleg zaščite potnikov namenjajo bistveno več pozornosti sistemom za preprečevanje nesreč, podpori vozniku in varnosti po trčenju.

Euro NCAP test BMW Zeekr | Foto: EuroNCAP Foto: EuroNCAP Prva avtomobila, ocenjena po novih merilih, sta bila električni BMW iX3 in zeekr 7GT. Oba sta kljub strožjim zahtevam osvojila najvišjo oceno petih zvezdic, kar po navedbah Euro NCAP potrjuje, da so se tako evropski kot kitajski proizvajalci uspešno prilagodili novim varnostnim standardom.

Prenovljeni sistem ocenjevanja temelji na štirih ključnih področjih: varni vožnji, preprečevanju nesreč, zaščiti potnikov ob trčenju ter varnosti po nesreči. Večji poudarek je namenjen delovanju asistenčnih sistemov, ergonomiji upravljanja vozila, zaščiti različnih skupin potnikov in pomoči reševalcem po trčenju.

Kako sta se odrezala nemški in kitajski SUV?

BMW iX3 Zeekr 7XGT
Varna vožnja 73 % 79 %
Preprečitev nesreč 76 % 89 %
Zaščita ob trčenju 83 % 93 %
Varnost po trčenju 95 % 95 %
Št. zvezdic 5 5
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Visoka raven varnosti pri obeh

BMW iX3 je posebej izstopal z učinkovitim samodejnim zaviranjem v sili, zelo dobrim delovanjem sistemov za preprečevanje zapustitve voznega pasu ter odlično zaščito potnikov pri bočnih trkih. Najvišjo oceno je dosegel tudi pri varnosti po nesreči, kjer so pohvalili zanesljivo izključitev visokonapetostnega sistema in delovanje sistema eCall.

Tudi zeekr 7GT je dosegel zelo visoke ocene, predvsem pri preprečevanju nesreč in zaščiti potnikov. Samodejno zaviranje v sili je učinkovito delovalo v različnih prometnih scenarijih, avtomobil pa opozarja tudi na nevarnost odpiranja vrat pred bližajočimi se kolesarji. Slabšo oceno je prejel le zaradi velike odvisnosti od osrednjega zaslona na dotik, saj Euro NCAP še naprej spodbuja uporabo fizičnih stikal za najpomembnejše funkcije vozila.

Z novimi preizkusi želi Euro NCAP ocenjevati celotno varnostno izkušnjo sodobnih avtomobilov – od vsakodnevne vožnje in preprečevanja nesreč do zaščite potnikov med trčenjem in učinkovite pomoči po njem. Rezultata BMW-ja in Zeekra kažeta, da lahko najvišje varnostne standarde dosegajo tako uveljavljeni evropski proizvajalci kot tudi novi kitajski tekmeci.

EuroNCAP BMW Zeekr
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