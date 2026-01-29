Enajst avtomobilskih znamk prek meje pol milijona, kdo je dobil in izgubil?

Enajst avtomobilskih znamk je lani v Evropi prodalo vsaj pol milijona novih avtomobilov. Na vrhu so bili Volkswagen, Toyota in Škoda.

Skupna prodaja na evropskih trgih je lani znašala 13,2 milijona novih avtomobilov, kar je 2,4 odstotka več kot predlani. Lani je v Evropi enajstim avtomobilskim znamkam uspelo prodati več kot pol milijona avtomobilov.

Znamke z vsaj pol milijona prodanih novih avtomobilov v Evropi

2025 2024 razlika Volkswagen 1.452.704 1.371.854 +5,9 % Toyota 855.185 932.124 -7,4 % Škoda 840.179 766.469 +9,6 % BMW 800.585 775.119 +3,3 % Renault 750.605 699.151 +7,4 % Mercedes-Benz 680.830 685.088 -0,6 % Audi 664.680 662.664 +0,3 % Peugeot 637.834 641.376 -0,6 % Dacia 597.088 578.953 +3,1 % Hyundai 535.205 534.198 +0,2 % Kia 507.304 529.157 -4,1 %

Vir: ACEA (EU + države EFTA)

Več kot milijon novih avtomobilov je spet uspelo prodati le Volkswagnu, ki je prodajo povečal za skoraj šest odstotkov (+5,9 odstotka). Predlani se je meji milijona uspelo približati tudi Toyoti, ki pa je nato lani doživela padec prodaje, zato omenjeni mejnik ni bil več dosegljiv. Kljub sedemodstotnemu padcu je Toyota ostala drugi prodajno najuspešnejši proizvajalec v Evropi.

Tik za petami sta ji bili (in ji bosta tudi letos) dve znamki. Prva je Škoda, ki v Evropi hitro povečuje svojo uspešnost (in tudi visok donos od prodaje). Lani so prodali 840 tisoč avtomobilov, kar je skoraj deset odstotkov več kot predlani. Čez mejo 800 tisoč je šel tudi BMW kot vodilni premijski proizvajalec.

V prvi peterici sta še Renault in Mercedes-Benz, ki je prodal 120 tisoč avtomobilov manj kot BMW in približno 16 tisoč več kot Audi.

Najopaznejši je bil padec električne Tesle, ki je lani v Evropi prodala 238 tisoč avtomobilov. To je 26 odstotkov manj kot predlani. Američani so leto že začeli slabo - najprej je zamujal prenovljeni model Y, nato se je v ameriško predsedniško politiko vmešal Elon Musk. Tesli je uspelo v drugi polovici leta stabilizirati prodajo in na nekaterih trgih, tudi v Sloveniji, celo izboljšati rezultate iz leta 2024. Za preizkus Tesline konkurenčnosti v Evropi bo letošnje leto zelo pomembno - z novimi cenejšimi različicami standard Tesla namreč prvič vstopa v pravi "mainstream" razred, nižje cene pa bi morale spodbuditi tudi prodajne številke.

V skupni prodaji električnih vozil je Volkswagen z več modeli na trgu lani v Evropi prehitel Teslo, približal pa se ji je tudi kitajski BYD. Kitajci so lani v Evropi prodali 187 tisoč električnih avtomobilov in priključnih hibridov. Najuspešnejša kitajska znamke je SAIC (MG) s 305 tisoč prodanimi avtomobili. Njihova rast je bila skoraj 25-odstotna.

Še nekaj znamk je doživelo odmevne padce, a v teh primerih gre že za nišne znamke. Prodaja Lancie, ki je svojega starega ypsilona zamenjala za novega na Stellantisovi zasnovi, je padla za kar 64 odstotkov. V Evropi so prodali nekaj več kot 11 tisoč avtomobilov. Lancia sicer še čaka nove modele in z vrnitvijo v svet relija meri tudi na športna čustva, a stabilnost znamke je vse prej kot zagotovljena. Italijanska znamka je še naprej prisotna le na izbranih evropskih trgih. Za več kot 22 odstotkov je padla prodaja znamki DS, na drugi strani pa je z novim modelom junior poskočila prodaja znamki Alfa Romeo - za kar 32,5 odstotka.

Med znamkami, ki so lani dosegle veliko prodajno rast, je Cupra. V primerjavi z letom 2024 so prodajo povečali za kar 35 odstotkov. Prvič so se približali letni prodaji 300 tisoč avtomobilov.