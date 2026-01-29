Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Četrtek,
29. 1. 2026,
4.00

Osveženo pred

6 ur, 39 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Prodaja avtomobilov

Četrtek, 29. 1. 2026, 4.00

6 ur, 39 minut

Najuspešnejše avtomobilske znamke v Evropi

Enajst avtomobilskih znamk prek meje pol milijona, kdo je dobil in izgubil?

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Škoda enyaq | Foto Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Enajst avtomobilskih znamk je lani v Evropi prodalo vsaj pol milijona novih avtomobilov. Na vrhu so bili Volkswagen, Toyota in Škoda.

Skupna prodaja na evropskih trgih je lani znašala 13,2 milijona novih avtomobilov, kar je 2,4 odstotka več kot predlani. Lani je v Evropi enajstim avtomobilskim znamkam uspelo prodati več kot pol milijona avtomobilov.

Znamke z vsaj pol milijona prodanih novih avtomobilov v Evropi

2025

2024

razlika

Volkswagen

1.452.704

1.371.854

+5,9 %

Toyota

855.185

932.124

-7,4 %

Škoda

840.179

766.469

+9,6 %

BMW

800.585

775.119

+3,3 %

Renault

750.605

699.151

+7,4 %

Mercedes-Benz

680.830

685.088

-0,6 %

Audi

664.680

662.664

+0,3 %

Peugeot

637.834

641.376

-0,6 %

Dacia

597.088

578.953

+3,1 %

Hyundai

535.205

534.198

+0,2 %

Kia

507.304

529.157

-4,1 %

Vir: ACEA (EU + države EFTA)

Volkswagen T-roc | Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Čez milijon spet le Volkswagen

Več kot milijon novih avtomobilov je spet uspelo prodati le Volkswagnu, ki je prodajo povečal za skoraj šest odstotkov (+5,9 odstotka). Predlani se je meji milijona uspelo približati tudi Toyoti, ki pa je nato lani doživela padec prodaje, zato omenjeni mejnik ni bil več dosegljiv. Kljub sedemodstotnemu padcu je Toyota ostala drugi prodajno najuspešnejši proizvajalec v Evropi. 

Tik za petami sta ji bili (in ji bosta tudi letos) dve znamki. Prva je Škoda, ki v Evropi hitro povečuje svojo uspešnost (in tudi visok donos od prodaje). Lani so prodali 840 tisoč avtomobilov, kar je skoraj deset odstotkov več kot predlani. Čez mejo 800 tisoč je šel tudi BMW kot vodilni premijski proizvajalec. 

V prvi peterici sta še Renault in Mercedes-Benz, ki je prodal 120 tisoč avtomobilov manj kot BMW in približno 16 tisoč več kot Audi. 

BMW iX3 | Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič

Tesla model Y standard | Foto: Tesla Foto: Tesla Letos prodajna streznitev za Teslo

Najopaznejši je bil padec električne Tesle, ki je lani v Evropi prodala 238 tisoč avtomobilov. To je 26 odstotkov manj kot predlani. Američani so leto že začeli slabo - najprej je zamujal prenovljeni model Y, nato se je v ameriško predsedniško politiko vmešal Elon Musk. Tesli je uspelo v drugi polovici leta stabilizirati prodajo in na nekaterih trgih, tudi v Sloveniji, celo izboljšati rezultate iz leta 2024. Za preizkus Tesline konkurenčnosti v Evropi bo letošnje leto zelo pomembno - z novimi cenejšimi različicami standard Tesla namreč prvič vstopa v pravi "mainstream" razred, nižje cene pa bi morale spodbuditi tudi prodajne številke. 

V skupni prodaji električnih vozil je Volkswagen z več modeli na trgu lani v Evropi prehitel Teslo, približal pa se ji je tudi kitajski BYD. Kitajci so lani v Evropi prodali 187 tisoč električnih avtomobilov in priključnih hibridov. Najuspešnejša kitajska znamke je SAIC (MG) s 305 tisoč prodanimi avtomobili. Njihova rast je bila skoraj 25-odstotna. 

Lancia ypsilon rally2 | Foto: Lancia Foto: Lancia Rast za Cupro, velik padec tudi za nišno Lancio

Še nekaj znamk je doživelo odmevne padce, a v teh primerih gre že za nišne znamke. Prodaja Lancie, ki je svojega starega ypsilona zamenjala za novega na Stellantisovi zasnovi, je padla za kar 64 odstotkov. V Evropi so prodali nekaj več kot 11 tisoč avtomobilov. Lancia sicer še čaka nove modele in z vrnitvijo v svet relija meri tudi na športna čustva, a stabilnost znamke je vse prej kot zagotovljena. Italijanska znamka je še naprej prisotna le na izbranih evropskih trgih. Za več kot 22 odstotkov je padla prodaja znamki DS, na drugi strani pa je z novim modelom junior poskočila prodaja znamki Alfa Romeo - za kar 32,5 odstotka. 

Med znamkami, ki so lani dosegle veliko prodajno rast, je Cupra. V primerjavi z letom 2024 so prodajo povečali za kar 35 odstotkov. Prvič so se približali letni prodaji 300 tisoč avtomobilov. 

Prodaja avtomobilov
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.