Družinski športnik za Kitajce, nekoč tudi v Evropi? Končna hitrost bo 300 km/h.

Xiaomi bo po športni različici za limuzinski model SU7 že letos izdelal tudi podobno različico modela YU7 z oznako GT. Najvišja hitrost bo 300 kilometrov na uro.

Xiaomi že ima SU7 ultra, od poletja bodo na Kitajskem prodajali še YU7 GT. To bo športni avtomobil z nekaj več uporabnega prostora, ki bo dolg dobrih pet metrov (5.015 mm), širok bo dobra dva metra, medosje znaša natanko tri metre. Masa vozila znaša 2.460 kilogramov. YU7 GT je torej kar nekaj daljši od konkurenčne tesle model Y, a tudi skoraj 400 kilogramov težji.

Poganjal ga bo sistem z dvema elektromotorjema (SU7 ultra ima tri motorje), ki prinaša sistemsko moč 738 kW. Najvišja hitrost bo 300 kilometrov na uro.

Avtomobil so sicer posredno že pred meseci razkrili kitajski homologacijski organi, zdaj pa so ga pri Xiaomiju pokazali v celoti. Zračno vzmetenje, Brembove zavore in 22-palčna kolesa je le nekaj izstopajočih elementov tega nadvse hitrega avtomobila za vsakdanjo rabo. Ne bo tako dinamično surov kot SU7 ultra, a bo najbrž kmalu zamikal tudi kupce v Evropi.

