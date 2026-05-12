Volkswagen je začel model touran izdelovati konec leta 2002, zadnje dni aprila pa so v tovarni v Wolfsburgu izdelali še zadnjega, je poročal časnik Wolfsburger Allgemeine. Skupaj so jih izdelali okrog 2,3 milijona, od tega so jih več kot milijon prodali le v Nemčiji.

Najmočnejša leta za touran so bila kmalu po začetku proizvodnje. Leta 2004 so jih tako prodali več kot 95 tisoč. Takrat so jih samo v Nemčiji letno prodali 52 tisoč, lani ob napovedanemu koncu proizvodnje še dobrih 14 tisoč.

Skoraj četrt stoletja je bil sinonim avtomobilske praktičnosti in uporabnosti

Touran je pred 24 leti sovpadal z izzivi Volkswagna, kako zagotoviti cenejšo in hitrejšo proizvodnjo v Nemčiji. Sprejeli so več ukrepov in pripravili testni del tovarne, ki je avtomobile sestavljal po novih učinkovitejših načelih. V središču tega poizkusa je bil prav touran, enoprostorec z zasnove golfa pete generacije. Skozi vsa leta se je dokazal kot eden najbolj vsestranskih, uporabnih in iz vidika prostornosti tudi praktičnih avtomobilov na trgu. V srednji vrsti je imel tri posamične sedeže, opcijska je bila tudi tretja vrsta sedežev.

Touranu je pot v prihodnost zaprla nova uredba na področju kibernetske varnosti, ki v veljavo vstopa julija letos. Razvoj novega modela za zdaj ni v načrtu, saj je tudi prodaja takih vozil v senci SUV-jev in tako ne upraviči nove generacije. Delno bo tourana pokril model tiguan, ki pa nima več sedemsedežne različice. Ta je del le še ponudbe večjega modela tayron,