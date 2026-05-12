Torek, 12. 5. 2026, 6.00

Dokončno konec: Volkswagen je v Wolfsburgu izdelal še zadnjega tourana

Volkswagen touran | Od leta 2002 so jih izdelali več kot 2,5 milijona. | Foto Volkswagen

Volkswagen je izdelal še zadnji touran, dolga leta zelo priljubljen in prodajno uspešen srednje velik enoprostorec.

Volkswagen je začel model touran izdelovati konec leta 2002, zadnje dni aprila pa so v tovarni v Wolfsburgu izdelali še zadnjega, je poročal časnik Wolfsburger Allgemeine. Skupaj so jih izdelali okrog 2,3 milijona, od tega so jih več kot milijon prodali le v Nemčiji.

Najmočnejša leta za touran so bila kmalu po začetku proizvodnje. Leta 2004 so jih tako prodali več kot 95 tisoč. Takrat so jih samo v Nemčiji letno prodali 52 tisoč, lani ob napovedanemu koncu proizvodnje še dobrih 14 tisoč.

Skoraj četrt stoletja je bil sinonim avtomobilske praktičnosti in uporabnosti

Touran je pred 24 leti sovpadal z izzivi Volkswagna, kako zagotoviti cenejšo in hitrejšo proizvodnjo v Nemčiji. Sprejeli so več ukrepov in pripravili testni del tovarne, ki je avtomobile sestavljal po novih učinkovitejših načelih. V središču tega poizkusa je bil prav touran, enoprostorec z zasnove golfa pete generacije. Skozi vsa leta se je dokazal kot eden najbolj vsestranskih, uporabnih in iz vidika prostornosti tudi praktičnih avtomobilov na trgu. V srednji vrsti je imel tri posamične sedeže, opcijska je bila tudi tretja vrsta sedežev.

Touranu je pot v prihodnost zaprla nova uredba na področju kibernetske varnosti, ki v veljavo vstopa julija letos. Razvoj novega modela za zdaj ni v načrtu, saj je tudi prodaja takih vozil v senci SUV-jev in tako ne upraviči nove generacije. Delno bo tourana pokril model tiguan, ki pa nima več sedemsedežne različice. Ta je del le še ponudbe večjega modela tayron,

