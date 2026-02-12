Dunajsko podjetje Aviloo je 30 milijonov evrov razvojnega kapitala pridobilo od investicijskega sklada Armira Growth. Ob tem je skupaj z zasebnim kapitalskim skladom Invest AG iz lastništva izstopil Evropski inovacijski sklad (EIC), eden prvih vlagateljev v podjetje. Največji lastniki so zdaj Armira Growth, Invest AG in Raiffeisen KMU Invest.

Svež kapital bo namenjen:

nadaljnjemu razvoju produktov,

širitvi na mednarodne trge, zlasti v ZDA in Aziji,

krepitvi strateških partnerstev ter lansiranju novih rešitev še letos.

Foto: Gregor Pavšič

Podjetje je staro osem let

Podjetje, ustanovljeno leta 2018, se je uveljavilo kot eden vodilnih ponudnikov neodvisne diagnostike baterij za rabljena baterijska in priključno-hibridna vozila. Njihove rešitve uporablja več kot 750 strank v več kot 30 državah, med njimi avtomobilski proizvajalci, prodajne mreže, lizinške družbe, dražbene hiše in organizacije za tehnične preglede. Prek AMZS in skupine Emil Frey Slovenija so prisotni tudi v Sloveniji.

Podjetje sta v domači garaži ustanovila Wolfgang Berger in Nikolaus Mayerhofer. Povod za idejo je bil nakup rabljenega električnega avtomobila, kjer se je pojavilo prav vprašanje stanja baterije. Po obsežnih domačih testiranjih so Avstrijci dobili prva javna sredstva na avstrijski in evropski ravni, veliko so vložili v razvoj, zaposlili več kot 30 ljudi in šele pred petimi leti vstopili na trg.