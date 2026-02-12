Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Gregor Pavšič

Gregor Pavšič

12. 2. 2026
5.51

1 ura, 33 minut

diagnostika baterij Avstrija Aviloo

Aviloo

Diagnostika baterij: avstrijski Aviloo dobil 30 milijonov evrov svežega kapitala

Gregor Pavšič

Gregor Pavšič

Ustanovna ekipa zagonskega podjetja Aviloo z Dunaja. Foto Aviloo

Ustanovna ekipa zagonskega podjetja Aviloo z Dunaja.

Foto: Aviloo

Avstrijski Aviloo, ki sodi med vodilna podjetja za diagnostiko baterij v avtomobilih, je prepričalo nove vlagatelje.

Aviloo test baterije
Strah pred nakupom rabljenega električnega? Preizkusili smo ključni neodvisni test.

Dunajsko podjetje Aviloo je 30 milijonov evrov razvojnega kapitala pridobilo od investicijskega sklada Armira Growth. Ob tem je skupaj z zasebnim kapitalskim skladom Invest AG iz lastništva izstopil Evropski inovacijski sklad (EIC), eden prvih vlagateljev v podjetje. Največji lastniki so zdaj Armira Growth, Invest AG in Raiffeisen KMU Invest.

Svež kapital bo namenjen:

  • nadaljnjemu razvoju produktov,
  • širitvi na mednarodne trge, zlasti v ZDA in Aziji,
  • krepitvi strateških partnerstev ter lansiranju novih rešitev še letos.

Aviloo test baterije | Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič

Podjetje je staro osem let

Podjetje, ustanovljeno leta 2018, se je uveljavilo kot eden vodilnih ponudnikov neodvisne diagnostike baterij za rabljena baterijska in priključno-hibridna vozila. Njihove rešitve uporablja več kot 750 strank v več kot 30 državah, med njimi avtomobilski proizvajalci, prodajne mreže, lizinške družbe, dražbene hiše in organizacije za tehnične preglede. Prek AMZS in skupine Emil Frey Slovenija so prisotni tudi v Sloveniji. 

Podjetje sta v domači garaži ustanovila Wolfgang Berger in Nikolaus Mayerhofer. Povod za idejo je bil nakup rabljenega električnega avtomobila, kjer se je pojavilo prav vprašanje stanja baterije. Po obsežnih domačih testiranjih so Avstrijci dobili prva javna sredstva na avstrijski in evropski ravni, veliko so vložili v razvoj, zaposlili več kot 30 ljudi in šele pred petimi leti vstopili na trg.
