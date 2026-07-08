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Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Sreda,
8. 7. 2026,
9.33

Osveženo pred

2 minuti

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Dacia dacia striker

Sreda, 8. 7. 2026, 9.33

2 minuti

Dacia striker

Dacia predstavlja striker: novi križanec med SUV in karavanom, cena pod 25 tisočaki

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

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Dacia striker | Foto Dacia

Foto: Dacia

Dacia je v celoti razkrila novi model striker, s katerim želi okrepiti položaj v evropskem razredu C. Novi križanec bo dopolnil model bigster in postal eden ključnih modelov znamke na poti do leta 2030, ko želi Dacia delež prodaje avtomobilov tega razreda povečati z današnjih 20 na 33 odstotkov. Začetna cena bo znašala manj kot 25 tisoč evrov.

Dacia novega strikerja opisuje kot avtomobil, ki združuje najboljše lastnosti treh različnih zasnov. Od športnih terencev prevzema višji položaj sedenja in večjo oddaljenost od tal, od karavanov prostorno, uporabno notranjost, od klasičnih limuzin pa boljšo aerodinamiko in večjo učinkovitost. Kupcem bodo na voljo različni elektrificirani pogonski sklopi.

Striker je dolg 4,62 metra, kar ga po merah postavlja ob bok karavanom srednjega razreda. Medtem ko je njegova dolžina primerljiva s klasičnimi avtomobili razreda C, se od njih razlikuje po višji oddaljenosti od tal. Različica s štirikolesnim pogonom bo od tal oddaljena 20 centimetrov, različica s pogonom na sprednji kolesi pa 19 centimetrov, kar je primerljivo z večino športnih terencev tega razreda.

Dacia striker | Foto: Dacia Foto: Dacia

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Kljub temu striker ni visok avtomobil. V višino meri le 1,53 metra, medtem ko večina športnih terencev razreda C presega 1,60 metra. Pri Dacii poudarjajo, da prav nižja strešna linija izboljšuje aerodinamiko, zmanjšuje porabo energije in prispeva k boljši vozni dinamiki, ne da bi bistveno vplivala na prostornost potniške kabine. Serijsko bo opremljen s 17-palčnimi platišči, na voljo pa bodo tudi 18- in 19-palčna.

Ime Striker izhaja iz angleške besede za napadalca oziroma tistega, ki zadene cilj. To simbolizira namen Dacie, da cilja v enega največjih evropskih avtomobilskih segmentov. Novi model bo skupaj z bigsterjem predstavljal pomemben del širitve ponudbe, s katero želi Dacia ohraniti sloves proizvajalca avtomobilov z zelo dobrim razmerjem med ceno, uporabnostjo in stroški lastništva.

Trije elektrificirani pogoni

Dacia bo striker ponudila s tremi elektrificiranimi pogonskimi sklopi. Prvi bo mild hybrid-G 140, ki združuje 1,2-litrski trivaljni turbobencinski motor, 48-voltni blagi hibridni sistem in možnost vožnje na bencin ali utekočinjeni naftni plin (LPG). 

Na voljo bo tudi polni hibrid Hybrid 155, ki združuje 1,8-litrski štirivaljni bencinski motor, dva elektromotorja, 1,4-kWh baterijo in samodejni menjalnik brez klasične sklopke. Dacia navaja, da lahko striker v mestni vožnji do 80 odstotkov časa vozi izključno na elektriko, vedno pa spelje z električnim pogonom. Izpusti CO2 pri tej različici ostajajo pod stotimi grami na kilometer.

Vrh ponudbe bo predstavljal Hybrid 150 4x4, ki združuje hibridni bencinski motor na sprednji osi in elektromotor na zadnji osi. Tako je štirikolesni pogon zagotovljen brez mehanske povezave med osema. Sistem po potrebi samodejno vklopi zadnji elektromotor, pri običajni vožnji pa deluje kot avtomobil s pogonom na sprednji kolesi. Takšna zasnova omogoča boljši oprijem na zahtevnejših podlagah, hkrati pa ohranja majhno porabo goriva in učinkovito izrabo električne energije.

Izhodiščna cena za strikerja bo pod 25 tisoč evri, konkretneje o cenah, opremi in ponudbi pa po prihodu avtomobila v Slovenijo.

Dacia dacia striker
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