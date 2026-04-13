Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Gregor Pavšič

Avtor:
Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Ponedeljek, 13. 4. 2026, 6.16

BYD v Evropo prinaša megavatne polnilnice: revolucija pri polnjenju električnih vozil?

Denza Z9 GT | Med prvimi modeli, ki bodo izkoristili to tehnologijo v Evropi, sta električni denza Z9 GT in priključnohibridni denza D9 DM-i.  | Foto Denza

Foto: Denza

Kitajski velikan BYD napoveduje prihod ultrahitrih polnilnic z močjo do 1.500 kilovatov v Evropo, kar bi lahko popolnoma spremenilo razumevanje hitrega polnjenja električnih vozil.

BYD je ob lansiranju svoje prestižne znamke Denza v Evropi razkril tudi ambiciozne načrte za vzpostavitev nove generacije polnilne infrastrukture. V naslednjih 12 mesecih namerava podjetje zunaj Kitajske postaviti 6.000 tako imenovanih “Flash Charging” postaj, od tega kar 3.000 v Evropi.

Nova tehnologija obljublja izjemne številke: polnilnice naj bi omogočale moč do 1.500 kW, kar bistveno presega zmogljivosti današnjih najhitrejših javnih polnilnic. Takšne hitrosti bi lahko čas polnjenja električnih vozil skrajšale na raven, primerljivo s kratkim postankom na bencinski črpalki. Več kot očitno kitajske znamke priložnost iščejo v novi tehnologiji hitrega polnjenja, saj je podobno zmogljive polnilnice napovedal tudi Geely.

Bodo polnilnice odprte za vse avtomobile?

Pomembna prednost sistema je odprtost. Polnilnice bodo uporabljale standardni priključek CCS2, kar pomeni, da ne bodo omejene zgolj na vozila BYD, temveč jih bodo lahko uporabljali tudi vozniki drugih znamk. BYD načrtuje sodelovanje z obstoječimi ponudniki infrastrukture, kar naj bi pospešilo širitev omrežja. Tako visoke moči polnjenja sicer dolgoročno niso dobre za vse tipe baterij, saj bi lahko pospešile degradacijo kapacitete. Novejše baterije LFP so veliko bolj odporne.

Tehnologija je tesno povezana z novo generacijo baterij, ki omogoča izjemno hitro polnjenje – od 10 do 70 odstotkov v približno petih minutah, skoraj popolna napolnjenost pa v manj kot desetih minutah. 

