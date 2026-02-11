Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Sreda,
11. 2. 2026,
5.56

Osveženo pred

36 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
električni avtomobili BYD atto 3 BYD

Sreda, 11. 2. 2026, 5.56

36 minut

BYD atto 3

BYD dviguje letvico: atto 3 z 800-voltno zasnovo in občutno boljšimi zmogljivostmi

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
BYD ATTO 3 | Bistvo prenove modela atto 3 ni zunanjost, temveč pod karoserijo skrita tehnologija. | Foto BYD

Bistvo prenove modela atto 3 ni zunanjost, temveč pod karoserijo skrita tehnologija.

Foto: BYD

BYD je nadgradil svoj globalni model Atto 3 v različico Evo, ki prinaša 800-voltno arhitekturo, večjo baterijo in občutno več moči – do 443 “konjev” v različici s štirikolesnim pogonom. Na evropske trge prihaja letos spomladi.

BYD je razkril novo generacijo električnega križanca Atto 3, ki bo na večini tujih trgov nosil ime Atto 3 Evo. Model prinaša pomemben tehnološki preskok: 800-voltno arhitekturo, večjo baterijo, pogon na zadnji ali vsa štiri kolesa ter bistveno boljše zmogljivosti. Pospešek do 100 km/h bo znašal le 3,9 sekunde, polnjenje od 10 do 80 odstotkov pa 25 minut.

BYD ATTO 3 | Foto: BYD Foto: BYD

BYD ATTO 3 | Foto: BYD Foto: BYD Pomemben prehod na 800-voltno zasnovo

Model Atto 3, ki se na Kitajskem prodaja pod imenom Yuan Plus, je bil pred štirimi leti eden prvih BYD-jevih električnih modelov, namenjenih globalnim trgom. Zdaj prihaja temeljito posodobljena različica Evo, ki pomeni velik tehnični preskok v primerjavi s predhodnikom.

Ključna novost je 800-voltni visokonapetostni sistem, ki omogoča hitrejše polnjenje in večjo učinkovitost. Nova baterija ima kapaciteto 74,88 kWh in je seveda železofosfatnega tipa LFP.  Na hitrih DC-polnilnicah se napolni od 10 do 80 odstotkov v približno 25 minutah.

Avtomobil je dimenzijsko ostal enak (dolg je 4,45 metra in širok 1,87 metra, medosje je dolgo 2,72 metra). Za 50 litrov so povečali zadnji prtljažnik (zdaj 490-1.360 litrov). Poleg večje moči prinaša Evo tudi petvodilno neodvisno zadnje vzmetenje, kar naj bi izboljšalo vozne lastnosti.

Atto 3 je bil tudi prvi avtomobil znamke BYD, ki so ga po uvozu iz tujine registrirali v Sloveniji.

BYD ATTO 3 | Foto: BYD Foto: BYD

Osnovna različica (RWD):

  • en elektromotor na zadnji osi
  • moč 230 kW (313 "konjev" in 380 Nm navora
  • pospešek 0–100 km/h: 5,5 sekunde
  • doseg do 469 kilometrov (WLTP kombinirano)

To pomeni kar 107 “konjev” več kot pri aktualnem modelu, hkrati pa je pogon premaknjen s sprednje na zadnjo os.

Štirikolesno gnana različica (AWD):

  • sistemska moč 330 kW (443 "konjev")
  • 580 Nm navora
  • pospešek 0–100 km/h: 3,9 sekunde
  • doseg do 510 kilometrov (WLTP kombinirano)

Moč polnjenja baterije je do 220 kilovatov (DC), pri izmeničnem toku pa do 11 kilovatov. Sistem V2L je serijski. 

BYD ATTO 3 | Foto: BYD Foto: BYD

Prvi registrirani BYD atto 3 v Sloveniji. | Foto: Metka Prezelj Prvi registrirani BYD atto 3 v Sloveniji. Foto: Metka Prezelj Adut za BYD tudi ob vstopu v Slovenijo?

Atto 3 je bil tudi prvi avtomobil znamke BYD, ki so ga po uvozu iz tujine registrirali v Sloveniji. Ker BYD prav za obdobje to pomladi načrtuje tudi uradni začetek prodaje v Sloveniji, bi bil lahko prenovljeni attto 3 eden ključnih adutov vstopa največjega kitajskega proizvajalca na slovenski avtomobilski trg. Cene za prenovljeni atto 3 še niso znane. Sodeč po predhodniku pričakujemo cene pod 35 tisočakov, kar pomeni tudi subvencijo 7.200 evrov. BYD-jev drugi adut ob prihodu v Slovenijo bo nedvomno mali dolphin surf (izhodiščna cena na Hrvaškem pod 20 tisočaki, z večjo baterijo pri 23 tisoč evrih), ki bo nesporedni tekmec renault twinga.

Dva prtljažnika, že sprednji ima 101 liter prostornine

Zunanja podoba ostaja večinoma nespremenjena, z nekaj manjšimi prilagoditvami, med drugim prestavljeno odprtino za polnjenje na zadnji blatnik. 

Praktičnost je izboljšana z dodatnim 101-litrskim frunkom (sprednjim prtljažnikom). Zadnji prtljažnik ima zdaj 490 litrov prostornine, kar Atto 3 Evo postavlja med bolj prostorne predstavnike razreda.

V kabini so spremembe bolj opazne:

  • prestavna ročica na obvolanski ročici 
  • 15,6-palčni osrednji zaslon na dotik,
  • 8,8-palčni digitalni merilniki,
  • brezžično polnjenje telefona

Atto 3 Evo pomeni jasno usmeritev BYD-a proti višji zmogljivosti, hitrejšemu polnjenju in tehnološkemu približevanju evropskim ter korejskim tekmecem. Ob ohranjeni velikosti in izboljšani praktičnosti model zdaj ponuja kombinacijo 800-voltne arhitekture, zadnjega ali štirikolesnega pogona ter pospeškov, ki segajo v območje športnih avtomobilov.

BYD ATTO 3 | Foto: BYD Foto: BYD BYD ATTO 3 | Foto: BYD Foto: BYD BYD ATTO 3 | Foto: BYD Foto: BYD

električni avtomobili BYD atto 3 BYD
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.