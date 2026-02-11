BYD je nadgradil svoj globalni model Atto 3 v različico Evo, ki prinaša 800-voltno arhitekturo, večjo baterijo in občutno več moči – do 443 “konjev” v različici s štirikolesnim pogonom. Na evropske trge prihaja letos spomladi.

BYD je razkril novo generacijo električnega križanca Atto 3, ki bo na večini tujih trgov nosil ime Atto 3 Evo. Model prinaša pomemben tehnološki preskok: 800-voltno arhitekturo, večjo baterijo, pogon na zadnji ali vsa štiri kolesa ter bistveno boljše zmogljivosti. Pospešek do 100 km/h bo znašal le 3,9 sekunde, polnjenje od 10 do 80 odstotkov pa 25 minut.

Model Atto 3, ki se na Kitajskem prodaja pod imenom Yuan Plus, je bil pred štirimi leti eden prvih BYD-jevih električnih modelov, namenjenih globalnim trgom. Zdaj prihaja temeljito posodobljena različica Evo, ki pomeni velik tehnični preskok v primerjavi s predhodnikom.

Ključna novost je 800-voltni visokonapetostni sistem, ki omogoča hitrejše polnjenje in večjo učinkovitost. Nova baterija ima kapaciteto 74,88 kWh in je seveda železofosfatnega tipa LFP. Na hitrih DC-polnilnicah se napolni od 10 do 80 odstotkov v približno 25 minutah.

Avtomobil je dimenzijsko ostal enak (dolg je 4,45 metra in širok 1,87 metra, medosje je dolgo 2,72 metra). Za 50 litrov so povečali zadnji prtljažnik (zdaj 490-1.360 litrov). Poleg večje moči prinaša Evo tudi petvodilno neodvisno zadnje vzmetenje, kar naj bi izboljšalo vozne lastnosti.

Osnovna različica (RWD):

en elektromotor na zadnji osi

moč 230 kW (313 "konjev" in 380 Nm navora

pospešek 0–100 km/h: 5,5 sekunde

doseg do 469 kilometrov (WLTP kombinirano)

To pomeni kar 107 “konjev” več kot pri aktualnem modelu, hkrati pa je pogon premaknjen s sprednje na zadnjo os.

Štirikolesno gnana različica (AWD):

sistemska moč 330 kW (443 "konjev")

580 Nm navora

pospešek 0–100 km/h: 3,9 sekunde

doseg do 510 kilometrov (WLTP kombinirano)

Moč polnjenja baterije je do 220 kilovatov (DC), pri izmeničnem toku pa do 11 kilovatov. Sistem V2L je serijski.

Prvi registrirani BYD atto 3 v Sloveniji. Foto: Metka Prezelj

Atto 3 je bil tudi prvi avtomobil znamke BYD, ki so ga po uvozu iz tujine registrirali v Sloveniji. Ker BYD prav za obdobje to pomladi načrtuje tudi uradni začetek prodaje v Sloveniji, bi bil lahko prenovljeni attto 3 eden ključnih adutov vstopa največjega kitajskega proizvajalca na slovenski avtomobilski trg. Cene za prenovljeni atto 3 še niso znane. Sodeč po predhodniku pričakujemo cene pod 35 tisočakov, kar pomeni tudi subvencijo 7.200 evrov. BYD-jev drugi adut ob prihodu v Slovenijo bo nedvomno mali dolphin surf (izhodiščna cena na Hrvaškem pod 20 tisočaki, z večjo baterijo pri 23 tisoč evrih), ki bo nesporedni tekmec renault twinga.

Dva prtljažnika, že sprednji ima 101 liter prostornine

Zunanja podoba ostaja večinoma nespremenjena, z nekaj manjšimi prilagoditvami, med drugim prestavljeno odprtino za polnjenje na zadnji blatnik.

Praktičnost je izboljšana z dodatnim 101-litrskim frunkom (sprednjim prtljažnikom). Zadnji prtljažnik ima zdaj 490 litrov prostornine, kar Atto 3 Evo postavlja med bolj prostorne predstavnike razreda.

V kabini so spremembe bolj opazne:

prestavna ročica na obvolanski ročici

15,6-palčni osrednji zaslon na dotik,

8,8-palčni digitalni merilniki,

brezžično polnjenje telefona

Atto 3 Evo pomeni jasno usmeritev BYD-a proti višji zmogljivosti, hitrejšemu polnjenju in tehnološkemu približevanju evropskim ter korejskim tekmecem. Ob ohranjeni velikosti in izboljšani praktičnosti model zdaj ponuja kombinacijo 800-voltne arhitekture, zadnjega ali štirikolesnega pogona ter pospeškov, ki segajo v območje športnih avtomobilov.

