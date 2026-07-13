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Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Ponedeljek,
13. 7. 2026,
6.29

Osveženo pred

54 minut

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BYD BYD seagull Kitajska

Ponedeljek, 13. 7. 2026, 6.29

54 minut

BYD seagull

BYD dolphin surf je dobil večjega brata: zrasel je za kar 42 centimetrov, bo prišel v Evropo?

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

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BYD seagull | Foto MIIT

Foto: MIIT

Eden najpomembnejših letošnjih električnih avtomobilov na slovenskem trgu bo očitno dobil večjega brata. Kitajski homologacijski dokumenti razkrivajo novo različico modela BYD Seagull oziroma evropskega Dolphin Surfa, ki bo občutno večja in zmogljivejša od sedanjega avtomobila.

BYD dolphin surf
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BYD Dolphin Surf, ki je letos postal eden najpomembnejših novih električnih avtomobilov tudi na slovenskem trgu, bo očitno dobil občutno večjo izvedbo. Kitajsko ministrstvo za industrijo je namreč objavilo homologacijske dokumente nove generacije modela seagull, ki ga v Evropi poznamo prav pod imenom dolphin surf.

Največja novost so občutno večje mere. Novi avtomobil bo dolg 4.205 milimetrov, širok 1.810 milimetrov in visok 1.570 milimetrov, medosna razdalja pa znaša 2.650 milimetrov. V primerjavi z zdajšnjim modelom je karoserija daljša za 425 milimetrov, medosna razdalja pa za 150 milimetrov. S tem se novi model po velikosti že približuje večjemu modelu dolphin in se iz mestnega avtomobila seli med klasične kompaktne kombilimuzine.

BYD seagull | Foto: MIIT Foto: MIIT

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Bo prišel tudí v Evropo?

Povečanje dimenzij spremlja tudi precej zmogljivejši pogonski sklop. Novi seagull uporablja elektromotor s trajnimi magneti z močjo 95 kilovatov.  Največja hitrost znaša 150 kilometrov na uro, kar kaže, da bo avtomobil namenjen tudi udobnejši vožnji na daljših relacijah.
Za shranjevanje električne energije bo še naprej skrbela baterija LFP  iz proizvodnje podjetja FinDreams Battery, ki je del skupine BYD. Homologacijski dokumenti za zdaj ne razkrivajo kapacitete baterije niti dosega, razkrivajo pa maso vozila med 1.180 in 1.255 kilogrami, odvisno od posamezne različice.

Za zdaj ostaja odprto vprašanje, ali bo večji kombilimuzinski seagull prišel tudi na evropski trg. 

BYD BYD seagull Kitajska
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