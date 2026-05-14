Gregor Pavšič

BYD bo za Evropo pripravil več modelov, priključni hibrid tudi za najmanjšega

Kitajski BYD bo v prihodnjih letih predstavil več modelov, ki bodo izdelani po merah pričakovanj evropskih kupcev. Prvi med temi bo mali dolphin surf s priključnohibridnim pogonom.

Zadnji mesec so na Kitajskem električni avtomobili in priključni hibridi prvič presegli 60 odstotkov trga novih avtomobilov. BYD poskuša s priključnimi hibridi svoje mesto poiskati tudi med manjšimi avtomobili, kjer do zdaj ti kompleksnejši pogoni še niso bili na voljo pri nobeni znamki.

Tako so priključni hibrid umestili v kompaktni model atto 2, naslednji korak pa bo tak pogon tudi v mestnem malčku dolphin surf. Ta bo s tem dobil tudi dodatno oznako G. Za zdaj še ni podatka, kakšna bo cena takega avtomobila in ali bo iz tega vidika konkurenčen električni različici.

Za Evropo prilagojene avtomobile bodo izdelovali v evropskih tovarnah

Avtomobil, namenjen le Evropi, bodo predstavili prihodnji mesec, na Kitajskem zanj ne bi bilo dovolj zanimanja. To je na dogodku Financial Times v Londonu potrdila Stella Li, podpredsednica BYD in vodja poslovanja v Evropi. Napovedala je več modelov, ki bodo prilagojeni evropskim trgom. Ti avtomobili bodo predvsem v segmentih B in C, za razliko od Kitajske, kjer so vozila vse večja, bodo za Evropo ohranili sorazmerno kompaktne mere. Li za zdaj načrtov ni podrobneje predstavila.

Vse te avtomobile bo BYD izdeloval tudi v Evropi, kjer so končali dela v svoji prvi tovarni na Madžarskem (Szeged). Tam bodo že letos najprej izdelovali električna modela dolphin surf in atto 2.

