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Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Petek,
19. 6. 2026,
6.06

Osveženo pred

6 minut

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Dacia dacia spring Revoz električni avtomobili

Petek, 19. 6. 2026, 6.06

6 minut

Dacia spring

Brez presenečenja: drugi Revozov električni malček bo dacia spring

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

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Dacia spring | Foto Dacia

Foto: Dacia

Dacia bo električnega malčka, ki ga bodo izdelovali v Revozu, imenovala spring.

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Ohranili so že uveljavljeno ime

Medtem ko so električnega malčka do zdaj izdelovali na Kitajskem in ga uvažali v Evropo, bodo novi model izdelovali v novomeškem Revozu. Z nekaj sreče bo mogoče na Dolenjskem na cestah videti predserijske avtomobile, saj se polni tržni zagon bliža. Dacia bi lahko springa prvič javno pokazala jeseni na avtomobilski razstavi v Parizu. 

Čeprav gre za povsem drug avtomobil, Dacia ohranja prepoznavno ime. Oblikovno se bo spring precej razlikoval od renault twinga, s katerim si deli platformo in tehnične zmogljivosti. Dacia podrobnosti še ne razkriva, a predvidoma bo imel spring enako baterijo kot twingo - to je baterijo tipa LFP s kapaciteto 27 kilovatnih ur. Za razliko od twinga pa bo imel spring celo sprednji prtljažnik za hrambo polnilnega kabla. 

Dacia je v Evropi prodala skoraj 210 tisoč springov, ki po prenovi v zadnjem obdobju v Sloveniji ni bil več na voljo.

Dacia dacia spring Revoz električni avtomobili
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