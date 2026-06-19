Dacia bo električnega malčka, ki ga bodo izdelovali v Revozu, imenovala spring.

Ohranili so že uveljavljeno ime

Medtem ko so električnega malčka do zdaj izdelovali na Kitajskem in ga uvažali v Evropo, bodo novi model izdelovali v novomeškem Revozu. Z nekaj sreče bo mogoče na Dolenjskem na cestah videti predserijske avtomobile, saj se polni tržni zagon bliža. Dacia bi lahko springa prvič javno pokazala jeseni na avtomobilski razstavi v Parizu.

Čeprav gre za povsem drug avtomobil, Dacia ohranja prepoznavno ime. Oblikovno se bo spring precej razlikoval od renault twinga, s katerim si deli platformo in tehnične zmogljivosti. Dacia podrobnosti še ne razkriva, a predvidoma bo imel spring enako baterijo kot twingo - to je baterijo tipa LFP s kapaciteto 27 kilovatnih ur. Za razliko od twinga pa bo imel spring celo sprednji prtljažnik za hrambo polnilnega kabla.

Dacia je v Evropi prodala skoraj 210 tisoč springov, ki po prenovi v zadnjem obdobju v Sloveniji ni bil več na voljo.