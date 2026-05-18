Brez presenečenj, na vrhu spet favoriti: prvenstvo se zdaj seli v Slovenijo

Vladimir Stankovič (wolf GB08 thunder) in Milan Bubnič (lancia delta) sta bila najhitrejša Slovenca na gorskohitrostni dirki za DP v hrvaškem Skradinu.

Milan Bubnič je bil v konkurenci državnega prvenstva na dirki v Skradinu letos neustavljiv. Aktualni državni prvak je na sobotnih treningih v dežju še zaostajal, na obeh dirkah v nedeljo pa postavil najboljša časa in slavil s prednostjo več kot pet sekund. Bubnič je tako z dvema zmagama na najboljši mogoči način začel letošnje državno prvenstvo.

Na dirki v Skradinu je bil drugi Matevž Čuden (porsche GT3 cup), tretji pa Anže Dovjak (hyundai i30 TCR). Razlike med tremi najhitrejšimi so bile velike, saj je tudi Dovjak za Čudnom zaostal osem sekund.

V skupni razvrstitvi dirke je sicer med Slovenci najhitrejši čas postavil Vladimir Stankovič (wolf GB08 thunder), ki je v skupni razvrstitvi osvojil drugo mesto in zmagal v svojem razredu.

Vladimir Stankovič (wolf GB08 thunder). Foto: Race Report

Najhitrejši trije v državnem prvenstvu - z leve Matevž Čuden, Milan Bubnič in Anže Dovjak. Foto: AK Atom

Za Bubničem, Čudnom in Dovjakom sta bila v prvi peterici skupne razvrstitve za DP še Janko Medved (subaru impreza), ki je za Dovjakom zaostal nadaljnih skoraj osem sekund, in zmagovalec Razreda 4 Boštjan Baša (renault clio RS). Dirkač iz Ilirske Bistrice je imel dobre tri sekunde prednosti pred Primožem Kavškom (citroen saxo).

V razredu 5a zanesljiva zmaga Alojza Udovča (renault clio R3) pred Markom Grljem (BMW 130i), razlika je bila kar deset sekund, v razredu 5b pa Erika Maglice (škoda fabia). Po prvi vožnji je Maglica za Mašo Eržen (peugeot 306) zaostajal štiri stotinke sekunde, a v drugo je svoj čas izboljšal za dve sekundi. Tretja je bila Maja Šketelj (peugeot 206).

Med dekleti zmaga za Sanjo Smrdelj (yugo integrale), med starodobniki pa za Domna Popka (fiat X1/9) pred Boštjanom Urbančičem (fiat 128).

Državno prvenstvo se bo čez dva konca tedna nadaljevalo na Planinskih ridah, kjer nas v dveh dneh čakata dve ločeni dirki za državno prvenstvo.

Rezultati - Slovenci v Skradinu