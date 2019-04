"Brez dvoma, avtomobili bodo postali dražji …"

Audi je letos začel prodajati svoj prvi električni avtomobil e-tron quattro in do leta 2025 bodo imeli že 30 povsem električnih in priključno hibridnih avtomobilov. Novi predsednik Audija Bram Schot je prepričan, da je avtomobilska industrija primorana k velikim spremembam razmišljanja in da bo mobilnost v prihodnje postala dražja.

Bram Schot je na čelo Audija prišel po aretaciji njegovega predhodnika Ruperta Stadlerja. Foto: Audi Kdaj bi bili lahko novi audiji le še elektrificirani (električni)?

"Naše odločitve se dotikajo prihodnosti za vsaj naslednjih let. Leta 2025 bomo zato odločali, ali naj izdelamo novo generacijo motorjev z notranjim izgorevanjem. Če jih bomo, se bo njihova zgodba končala leta 2035," je Schot povedal v intervjuju za nemški Auto Motor und Sport.

Nemec ni želel povedati, kateri del svoje modelne flote bi lahko prvi postal povsem električen. Za zdaj še nima dovolj trdnih podatkov, kako bodo kupci posameznih modelov in karoserijskih izvedb sprejemali električni pogon. Dejstva pa so neizprosna. V ZDA imajo športni terenci že 60-odstotni prodajni delež, enako bo predvidoma kmalu v Evropi. Schot s prstom kaže na prihodnji električni model Q4, ki bo cenovno dostopnejši od prvega e-trona quattro.

Schot: Dvoma ni, vožnja in mobilnost bosta le še dražja

Audi je platformo električnih vozil PPE izdelal skupaj s Porschejem. Schot predvideva, da se bodo prav nemška podjetja v prihodnje pri razvoju elektromobilnosti, avtonomne vožnje in digitalnih rešitev še intenzivneje povezovala. Letos sta tako strateško partnerstvo sklenila tudi konkurenčna BMW in Daimler.

"Prav gotovo, mobilnost bo v prihodnje dražja. Elektrifikacija bo avtomobile podražila, a tudi bencinski in dizelski avtomobili bodo stali več," je povedal Schot, ki opozarja na potrebo po hitrem prilagajanju. Na Kitajskem kupci želijo najmodernejše povezljivostne rešitve, tak trend pa prihaja tudi v Evropo. Vprašanja okrog motorjev in menjalnikov bodo manj pomembna. V ospredju bo tudi tako imenovani "car sharing".

"Dejstvo je, da bo v prihodnje v mestih živelo od 60 do 70 odstotkov vsega prebivalstva. Mladi danes na svet gledajo drugače in imajo povsem drugačen odnos do lastništva stvari kot je avtomobil. V mestu ne bo prostora za vse več avtomobilov. Souporaba bo postala samoumevna. Toda ali bo predstavljala 30 ali 40 odstotkov celotne mobilnosti, to b0mo še videli," je še dodal Schot.