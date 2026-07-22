BP prodaja vseh 250 bencinskih servisov in polnilno omrežje v Avstriji

Britanski energetski velikan BP nadaljuje umik iz dela svojega maloprodajnega poslovanja v Evropi. Po prodajah v Švici, Turčiji in na Nizozemskem se zdaj poslavlja še od avstrijske mreže bencinskih servisov in polnilnic, ki jo bo prevzelo švicarsko podjetje Volenergy.

BP bo družbi Volenergy prodal 250 bencinskih servisov, omrežje polnilnic za električna vozila ter poslovanje na področju oskrbe voznih parkov v Avstriji. Vrednosti posla niso razkrili, prav tako ne števila polnilnic, ki so vključene v transakcijo.

Posel naj bi končali do konca leta 2026, potem ko bodo pridobili vsa potrebna regulatorna soglasja. BP je namero o prodaji avstrijskega poslovanja napovedal že lani, prvotno pa so izpeljavo načrtovali do konca leta 2025.

Prodaja je del širšega prestrukturiranja družbe BP, ki postopoma odprodaja del svojega maloprodajnega poslovanja v Evropi. Pred avstrijskim poslom je podjetje prodalo mrežo bencinskih servisov in polnilnic na Nizozemskem (2025), v Turčiji (2024) in Švici (2022). BP se želi tako bolj osredotočiti na donosnejše dejavnosti.