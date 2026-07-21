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Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Torek,
21. 7. 2026,
7.16

Osveženo pred

1 ura, 28 minut

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Natisni članek
Boeing Airbus letalski promet

Torek, 21. 7. 2026, 7.16

1 ura, 28 minut

Letalski promet

Boeing: svet bo v 20 letih potreboval skoraj 44 tisoč novih potniških letal

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

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Boeing 747 Brnik | Boeing 747 dreamliner med pristajanjem na Brniku. | Foto Gregor Pavšič

Boeing 747 dreamliner med pristajanjem na Brniku.

Foto: Gregor Pavšič

Čeprav letalsko industrijo trenutno bremenijo geopolitične napetosti, težave v dobavnih verigah in počasnejša proizvodnja, Boeing dolgoročno ostaja zelo optimističen. Po njihovi najnovejši napovedi se bo svetovna flota komercialnih letal do leta 2045 povečala za skoraj 80 odstotkov, letalske družbe pa bodo potrebovale skoraj 44 tisoč novih letal.

Boeing v najnovejši napovedi ocenjuje, da bodo letalske družbe in tovorni prevozniki med letoma 2026 in 2045 potrebovali več kot 43 tisoč novih letal. Skoraj polovica teh bo nadomestila starejša in manj učinkovita letala, druga polovica pa bo namenjena širitvi flot zaradi naraščajočega povpraševanja po letalskem prometu.

Največji del novih dobav bodo predstavljala ozkotrupna letala za krajše in srednje razdalje. Takih bo predvidoma 33.545, sledilo bo 7.715 širokotrupnih letal, 1.435 regionalnih letal in 930 tovornih letal.

Napoved novih dobav letal (2026–2045):

  • ozkotrupna letala: 33.545
  • širokotrupna letala: 7.715
  • regionalna letala: 1.435
  • tovorna letala: 930
  • skupaj: 43.625 novih letal

Flota komercialnih letal se bo v 20 letih skoraj podvojila

Boeing ocenjuje, da se bo svetovna flota komercialnih letal do leta 2045 povečala s sedanjih približno 28 tisoč na več kot 50 tisoč letal. Posebej hitro bodo rasli trgi Kitajske, Indije, jugovzhodne Azije, Bližnjega vzhoda, Latinske Amerike in Afrike, ki bodo predstavljali približno 55 odstotkov vseh novih dobav, razviti trgi Severne Amerike, Evrope in severovzhodne Azije pa preostalih 45 odstotkov.

Po Boeingovi napovedi se bo flota nizkocenovnih letalskih družb povečevala za skoraj štiri odstotke letno, hitreje kot pri tradicionalnih letalskih prevoznikih. Do leta 2045 naj bi v svetovni floti ostalo manj kot deset odstotkov starejših generacij letal, saj bodo prevozniki pospešeno prehajali na varčnejše modele z nižjo porabo goriva in manjšimi izpusti.

Boeing | Foto: Boeing Foto: Boeing

Boeing Airbus letalski promet
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