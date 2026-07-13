Bodo res oklestili omejitev hitrosti? Britanski parlament tehta veliko spremembo.

Velika Britanija bi lahko na mestnih cestah znižala omejitev hitrosti s 30 na 20 milj na uro, kar pomeni znižanje omejitve z 48 na 32 kilometrov na uro.

V britanskem parlamentu razpravljajo o možnosti, da bi tudi v Angliji na večini mestnih cest privzeto omejitev hitrosti znižali s sedanjih 30 milj na uro (48 km/h) na 20 milj na uro (32 km/h). Pobuda je del priprave nove strategije prometne varnosti, katere cilj je do leta 2035 zmanjšati število smrtnih žrtev in huje poškodovanih v prometu za 65 odstotkov.

Pri razpravi bodo poslanci prisluhnili strokovnjakom s področja prometne varnosti, med njimi tudi predstavnikom londonskega prometnega podjetja Transport for London ter nekdanjemu predsedniku delovne skupine, ki je pripravljala uvedbo 20-miljske omejitve v Walesu.

Kakšne so izkušnje iz Walesa?

Prav Wales je leta 2023 kot prvi del Združenega kraljestva na približno 35 odstotkih cestnega omrežja privzeto omejitev znižal z 30 na 20 milj na uro. Ukrep je sprožil burne odzive javnosti. Skoraj pol milijona ljudi je podpisalo peticijo proti spremembi, konservativna opozicija pa je vladi očitala visoke stroške uvedbe in negativne gospodarske posledice.

Kljub začetnemu nasprotovanju prvi podatki kažejo pozitivne učinke. Leta 2024 se je število prometnih nesreč s smrtnim izidom ali hudimi poškodbami zmanjšalo za 19 odstotkov, na cestah z omejitvijo 20 oziroma 30 milj na uro pa se je skupno število žrtev zmanjšalo za več kot četrtino. Raziskava je obenem pokazala, da je nižja omejitev povprečen čas vožnje podaljšala le za približno dve minuti.

Podobni ukrepi so že razširjeni tudi v številnih angleških mestih, predvsem v Londonu, kjer je več kot polovica cest že omejena na 20 milj na uro. Po podatkih Evropskega sveta za varnost v prometu se je zaradi širjenja teh območij med letoma 1989 in 2013 število prometnih nesreč v Londonu zmanjšalo za 35 odstotkov, število vseh žrtev za 36 odstotkov, število umrlih otrok v prometu pa celo za 75 odstotkov.

