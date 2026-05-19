Gregor Pavšič

19. 5. 2026,
Leapmotor D99

Bodo našli prostor zanj tudi v Evropi? Kitajci pokazali notranjost enoprostorca.

Leapmotor D99 | Foto Leapmotor

Leapmotor, ki je lastniško del Stellantisa in sodi med najbolj prodorne kitajske znamke v Evropi, je na domačem trgu razkril dodatne fotografije luksuznega enoprostorca D99. Bi lahko prostor za tako vozilo našli tudi v Evropi?

Kitajski Leapmotor je na Kitajskem objavil prve fotografije notranjosti svojega novega paradnega modela D99. Veliki enoprostorec bo na voljo kot povsem električni avtomobil ali kot različica z bencinskim podaljševalnikom dosega, posebnost pa bodo vrtljivi sedeži in zelo prilagodljiva potniška kabina.

Leapmotorjev novi model D99 temelji na tehnični platformi LEAP 4.0 in bo na voljo tako z električnim pogonom kot tudi v različici EREV, kjer bencinski motor deluje kot podaljševalnik dosega. Vozilo ima zračno vzmetenje z dvokomornimi elementi in elektronsko nadzorovano blaženje.

Poudarki:

  • D99 meri v dolžino 5,28 metra in ima medosno razdaljo 3,11 metra, kar ga uvršča med največje družinske oziroma poslovne enoprostorce na kitajskem trgu.
  • Električna različica je na 1000-voltni zasnovi in ima baterijo kapacitete 115 kilovatnih ur (kWh), moč posameznih elektromotorjev je 180 oziroma 230 kilovatov
  • Različica EREV s podaljševalnikom dosega ima 800-voltno zasnovo, baterijo kapacitete 80 kWh in pogonom, ki ga sestavljata 1,5-litrski bencinski motor (100 kilovatov) in dvojni elektromotor (200 kilovatov)

Prilagodljiva notranjost z vrtljivimi sedeži

Poseben poudarek je namenjen notranjosti. Sedežna postavitev je zasnovana po sistemu 2+2+3, druga vrsta sedežev pa se lahko zavrti za 90 ali celo 180 stopinj. Potniki lahko tako ustvarijo mobilni dnevni prostor. Med sedeži je nameščena velika zložljiva mizica.

Prva in druga vrsta sedežev omogočata popolnoma raven položaj za počitek, tretja vrsta pa ponuja električno zlaganje, ogrevanje in možnost postavitve proti zadnjemu delu vozila. Leapmotor omenja tudi tako imenovani “ribiški način”, kjer se sedeži obrnejo proti odprtemu prtljažniku.

V notranjosti so še velik osrednji zaslon, digitalni merilniki, projicirni zaslon HUD in stropni zaslon za potnike zadaj.

