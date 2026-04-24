Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Gregor Pavšič

Gregor Pavšič

Petek,
24. 4. 2026,
6.34

1 minuta

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
Kia

Petek, 24. 4. 2026, 6.34

1 minuta

Kia vision meta turismo

Bodo Korejci odobrili ta koncept in ali bo zares zapeljal na ceste? Imel bi jasno nalogo. #foto

Gregor Pavšič

Gregor Pavšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
Kia Vision Meta Turismo | Foto Kia

Foto: Kia

Kia je v Milanu pokazala koncept dinamičnega vozila z enoprostorskimi in obenem limuzinskimi linijami, ki bi v prihodnje lahko nasledil nekdanji model stinger.

Koncept vision meta turismo bi bil lahko prihodnji električni paradni model znamke Kia, ki bi lahko nosil ime EV8 in postal naslednik modela kia stinger. Čeprav projekt še ni dokončno potrjen za serijsko proizvodnjo, ima po besedah vodstva oblikovanja precejšnjo podporo znotraj podjetja, zato obstaja realna možnost, da bo koncept v prihodnje prešel v proizvodnjo.

Foto: nekdanji model kia stinger v hrvaški Istri

Model, ki bi gradil identiteto znamke

Štirivratna električna limuzina meri na novo generacijo kupcev in predstavlja reinterpretacijo športnega avtomobila v dobi elektrifikacije. Hkrati ohranja vlogo, ki jo je imel stinger – kot model, ki gradi identiteto znamke, ne nujno kot prodajna uspešnica. Vision meta turismo tako nadaljuje to dediščino, vendar v električni obliki.

Oblikovno se naslanja na aktualni slog Kie in vključuje prepoznavne elemente. Notranjost gre še korak dlje – z izrazito vozniško usmerjenim kokpitom, digitalnimi elementi in rešitvami, ki črpajo navdih iz sveta videoiger.

Koncept tako nakazuje smer, v katero želi Kia razvijati svoje prihodnje limuzine: združevanje športnosti, digitalne izkušnje in električnega pogona v model, ki naj bi postal tehnološki in oblikovni vrh ponudbe.

Kia Vision Meta Turismo | Foto: Kia Foto: Kia Kia Vision Meta Turismo | Foto: Kia Foto: Kia

Do 24 obrokov brez obresti

Modri Fon aprila

Paketi NEO

