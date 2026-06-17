Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Sreda,
17. 6. 2026,
8.35

Osveženo pred

30 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Baidu robotaksi Švica samodejna vožnja

Sreda, 17. 6. 2026, 8.35

30 minut

Baidu in švicarska pošta skupaj razvijata avtonomni prevoz

Bodo Kitajci evropske tekmece prehiteli po desni? Švicarji odobrili njihove robotaksije.

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Amigo robotaksi Švica | Foto AmiGo

Foto: AmiGo

Kitajski Baidu je v Evropi dosegel pomemben mejnik na področju avtonomne vožnje. Njegova storitev robotaksijev Apollo Go je v Švici pridobila dovoljenje za delovanje na ravni avtonomije Level 4, kar pomeni, da je podjetje pri uvajanju samovozečih vozil v evropski javni promet prehitelo številne zahodne tekmece.

Kitajski tehnološki velikan Baidu nadaljuje širitev svoje avtonomne mobilnosti zunaj domačega trga. V Švici je njegova storitev Apollo Go skupaj z lokalnim partnerjem PostBus pridobila posebno dovoljenje za delovanje vozil s četrto stopnjo avtonomije, kar je eden najpomembnejših korakov k uvedbi robotaksijev v Evropi.

Storitev, ki bo delovala pod imenom AmiGo, nastaja v sodelovanju s PostBusom, avtobusnim operaterjem švicarske pošte. Namesto da bi Baidu vstopal na trg kot klasična taksi ali prevozna platforma, se je povezal z javnim prevoznikom, kar mu omogoča lažji dostop do infrastrukture, regulatorjev in potencialnih uporabnikov.

Švicarski zvezni urad za ceste (FEDRO) je odobril delovanje na območju približno 80 kvadratnih kilometrov v vzhodni Švici. Testiranja na javnih cestah so se začela že junija letos.

Volan v avtomobilu bo mogoče odstraniti

Kljub odobritvi vozila za zdaj še ne bodo vozila povsem brez nadzora. V prvi fazi bo v njih prisoten varnostni operater, ki bo po potrebi lahko prevzel nadzor. Šele po dodatnih preverjanjih in dokazovanju varnosti naj bi sledila vožnja brez varnostnega voznika, redna komercialna storitev pa je predvidena za leto 2027.

Za projekt AmiGo bo Baidu uporabljal svojo namensko razvito platformo RT6, to je električni robotaksi, ki je opremljen z več kot 30 senzorji za zaznavanje okolice. Vozilo je bilo zasnovano posebej za avtonomno vožnjo, zanimivost pa je snemljiv volan, ki ga bo mogoče odstraniti, ko bo zakonodaja dopuščala popolnoma samostojno vožnjo brez človeka za volanom.

Baidu svojo evropsko širitev gradi na izkušnjah iz Kitajske. Podjetje navaja, da je njegova storitev Apollo Go do aprila letos opravila že več kot 22 milijonov javnih prevozov v 27 kitajskih mestih. Flota je skupno prevozila več kot 330 milijonov kilometrov, od tega več kot 220 milijonov kilometrov povsem brez voznika.

Švica je tako postala prvo evropsko oporišče za širitev Baidujevih robotaksijev. Projekt obenem potrjuje vse večjo prisotnost kitajskih tehnoloških podjetij na področju avtonomne mobilnosti, kjer so se do zdaj največkrat omenjala predvsem ameriška podjetja, kot sta Waymo in Tesla.

Baidu robotaksi Švica samodejna vožnja
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.