Kitajski Baidu je v Evropi dosegel pomemben mejnik na področju avtonomne vožnje. Njegova storitev robotaksijev Apollo Go je v Švici pridobila dovoljenje za delovanje na ravni avtonomije Level 4, kar pomeni, da je podjetje pri uvajanju samovozečih vozil v evropski javni promet prehitelo številne zahodne tekmece.

Kitajski tehnološki velikan Baidu nadaljuje širitev svoje avtonomne mobilnosti zunaj domačega trga. V Švici je njegova storitev Apollo Go skupaj z lokalnim partnerjem PostBus pridobila posebno dovoljenje za delovanje vozil s četrto stopnjo avtonomije, kar je eden najpomembnejših korakov k uvedbi robotaksijev v Evropi.

Storitev, ki bo delovala pod imenom AmiGo, nastaja v sodelovanju s PostBusom, avtobusnim operaterjem švicarske pošte. Namesto da bi Baidu vstopal na trg kot klasična taksi ali prevozna platforma, se je povezal z javnim prevoznikom, kar mu omogoča lažji dostop do infrastrukture, regulatorjev in potencialnih uporabnikov.

Švicarski zvezni urad za ceste (FEDRO) je odobril delovanje na območju približno 80 kvadratnih kilometrov v vzhodni Švici. Testiranja na javnih cestah so se začela že junija letos.

Volan v avtomobilu bo mogoče odstraniti

Kljub odobritvi vozila za zdaj še ne bodo vozila povsem brez nadzora. V prvi fazi bo v njih prisoten varnostni operater, ki bo po potrebi lahko prevzel nadzor. Šele po dodatnih preverjanjih in dokazovanju varnosti naj bi sledila vožnja brez varnostnega voznika, redna komercialna storitev pa je predvidena za leto 2027.

Za projekt AmiGo bo Baidu uporabljal svojo namensko razvito platformo RT6, to je električni robotaksi, ki je opremljen z več kot 30 senzorji za zaznavanje okolice. Vozilo je bilo zasnovano posebej za avtonomno vožnjo, zanimivost pa je snemljiv volan, ki ga bo mogoče odstraniti, ko bo zakonodaja dopuščala popolnoma samostojno vožnjo brez človeka za volanom.

Baidu svojo evropsko širitev gradi na izkušnjah iz Kitajske. Podjetje navaja, da je njegova storitev Apollo Go do aprila letos opravila že več kot 22 milijonov javnih prevozov v 27 kitajskih mestih. Flota je skupno prevozila več kot 330 milijonov kilometrov, od tega več kot 220 milijonov kilometrov povsem brez voznika.

Švica je tako postala prvo evropsko oporišče za širitev Baidujevih robotaksijev. Projekt obenem potrjuje vse večjo prisotnost kitajskih tehnoloških podjetij na področju avtonomne mobilnosti, kjer so se do zdaj največkrat omenjala predvsem ameriška podjetja, kot sta Waymo in Tesla.