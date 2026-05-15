Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Petek,
15. 5. 2026,
6.29

Osveženo pred

1 ura, 11 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
proizvodnja avtomobilov Xpeng Volkswagen

Petek, 15. 5. 2026, 6.29

1 ura, 11 minut

Xpeng: proizvodnja trenutno še v Gradcu, toda kaj sledi?

Bo kitajski Xpeng rešil tovarno Volkswagna? Dogovor bi pomagal obema stranema.

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Xpeng Magna Steyr | Foto Xpeng

Foto: Xpeng

Kitajski Xpeng je izrazil zanimanje za uporabo ene izmed neizkoriščenih Volkswagnovih tovarne v Evropi.

Xpeng sodi med mlajše kitajske avtomobilske znamke, ki pa imajo v zadnjih letih skokovito rast svojega izvoza na trge izven Kitajske. Ta znamka je na primer v dobrih dveh letih svoj izvoz povečala iz 398 avtomobilov (januar 2024) na 6.006 avtomobilov (april 2026), kar je petnajstkratni porast. 

Xpeng P7+
Avtomoto Iz tovarne v Avstriji v Slovenijo: kitajska limuzina spada med najzmogljivejše #foto

Tovarna Magna Steyr za Xpeng ni dolgoročna rešitev

Svoje avtomobile za evropski trg trenutno pogodbeno izdelujejo v tovarni Magna Steyr v Avstriji, kjer pa so proizvodne zmogljivosti omejene in dolgo ne bodo več dovolj za potrebe na evropskem trgu.

Dogovore za uporabo ene izmed slabo izkoriščenih tovarn Volkswagna je potrdil Elvis Cheng, ki je pri Xpengu zadolžen za trge severovzhodne Evrope. Na dogodku Financial Timesa je poudaril, da je sodelovanje z Magno Steyr blizu preseganja tamkajšnjih proizvodnih zmogljivosti.

Dogovor bi lahko rešil eno izmed Volkswagnovih tovarn

Kot prvi korak lokalizirane proizvodnje je Cheng izpostavil uporabo obstoječe tovarne, temu pa sledi možnost gradnje lastne tovarne. Katero Volkswagnovo tovarno bi lahko prevzel Xpeng, še ni znano. Cheng je v Londonu poudaril, da so nekatere Volkswagnove tovarne že “precej stare” in da za proizvodnjo njihovih avtomobilov ne bi ustrezale.

Volkswagen je lani zaprl tovarno v Dresdnu, kar je bilo prvo zaprtje tovarne v 88-letni zgodovini Volkswagna. Vodstvo podjetja namerava do leta 2030 svojo letno proizvodnjo zmanjšati za več kot milijon avtomobilov, kar bo povzročilo slabši izkoristek vseh obstoječih tovarn in odpuščanja. 

Kot že omenjeno, Xpeng je aprila iz Kitajske izvozil 6.006 avtomobilov. To je bilo 62 odstotkov več kot isti mesec v lanskem letu in 28 odstotkov več kot v mesecu marcu. V prvih štirih mesecih je Xpeng skupaj izvozil 17.563 avtomobilov, 55 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. 

Xpeng in Volkswagen sta sicer že razvojna partnerja. Volkswagen je z naložbo prišel do okrog pet odstotkov lastniškega deleža, Xpengovo tehnologijo pa uporabil za svoje nove avtomobile za kitajski trg. 

proizvodnja avtomobilov Xpeng Volkswagen
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.