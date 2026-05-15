Kitajski Xpeng je izrazil zanimanje za uporabo ene izmed neizkoriščenih Volkswagnovih tovarne v Evropi.

Xpeng sodi med mlajše kitajske avtomobilske znamke, ki pa imajo v zadnjih letih skokovito rast svojega izvoza na trge izven Kitajske. Ta znamka je na primer v dobrih dveh letih svoj izvoz povečala iz 398 avtomobilov (januar 2024) na 6.006 avtomobilov (april 2026), kar je petnajstkratni porast.

Tovarna Magna Steyr za Xpeng ni dolgoročna rešitev

Svoje avtomobile za evropski trg trenutno pogodbeno izdelujejo v tovarni Magna Steyr v Avstriji, kjer pa so proizvodne zmogljivosti omejene in dolgo ne bodo več dovolj za potrebe na evropskem trgu.

Dogovore za uporabo ene izmed slabo izkoriščenih tovarn Volkswagna je potrdil Elvis Cheng, ki je pri Xpengu zadolžen za trge severovzhodne Evrope. Na dogodku Financial Timesa je poudaril, da je sodelovanje z Magno Steyr blizu preseganja tamkajšnjih proizvodnih zmogljivosti.

Dogovor bi lahko rešil eno izmed Volkswagnovih tovarn

Kot prvi korak lokalizirane proizvodnje je Cheng izpostavil uporabo obstoječe tovarne, temu pa sledi možnost gradnje lastne tovarne. Katero Volkswagnovo tovarno bi lahko prevzel Xpeng, še ni znano. Cheng je v Londonu poudaril, da so nekatere Volkswagnove tovarne že “precej stare” in da za proizvodnjo njihovih avtomobilov ne bi ustrezale.

Volkswagen je lani zaprl tovarno v Dresdnu, kar je bilo prvo zaprtje tovarne v 88-letni zgodovini Volkswagna. Vodstvo podjetja namerava do leta 2030 svojo letno proizvodnjo zmanjšati za več kot milijon avtomobilov, kar bo povzročilo slabši izkoristek vseh obstoječih tovarn in odpuščanja.

Kot že omenjeno, Xpeng je aprila iz Kitajske izvozil 6.006 avtomobilov. To je bilo 62 odstotkov več kot isti mesec v lanskem letu in 28 odstotkov več kot v mesecu marcu. V prvih štirih mesecih je Xpeng skupaj izvozil 17.563 avtomobilov, 55 odstotkov več kot v enakem obdobju lani.

Xpeng in Volkswagen sta sicer že razvojna partnerja. Volkswagen je z naložbo prišel do okrog pet odstotkov lastniškega deleža, Xpengovo tehnologijo pa uporabil za svoje nove avtomobile za kitajski trg.