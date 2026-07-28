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Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Torek,
28. 7. 2026,
6.39

Osveženo pred

1 ura, 19 minut

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BMW BMW X5 BMW iX5 Kitajska

Torek, 28. 7. 2026, 6.39

1 ura, 19 minut

BMW X5 in iX5 za Kitajsko

BMW X5 po meri Kitajske: več prostora in 31-palčni zaslon za potnike zadaj

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

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BMW X5 Kitajska | Kitajski BMW X5 ima medosno razdaljo daljšo za 13 centimetrov. | Foto BMW

Kitajski BMW X5 ima medosno razdaljo daljšo za 13 centimetrov.

Foto: BMW

BMW je predstavil novi različici modelov X5 in prvi električni iX5 z daljšo medosno razdaljo, ki sta namenjena izključno kitajskemu trgu. Poleg občutno prostornejše potniške kabine prinašata tudi 31,3-palčni zaslon z ločljivostjo 8K za potnike na zadnjih sedežih.

BMW je za Kitajsko razvil posebni različici modelov X5 in iX5, ki sta prilagojeni pričakovanjem tamkajšnjih kupcev. Največja sprememba je za 13 centimetrov daljša medosna razdalja, ki zdaj meri 316,5 centimetra. Ta prinaša predvsem več prostora za noge in več udobja na zadnjih sedežih, hkrati pa poudarja elegantnejša razmerja vozila.

BMW X5 Kitajska | Foto: BMW Foto: BMW

BMW X5 Kitajska | Foto: BMW Foto: BMW Kitajski X5 tudi z velikim zaslonom zadaj

Nova modela prevzemata tudi digitalne rešitve iz prihajajoče generacije vozil Neue Klasse. V kabini sta na voljo sistem BMW Panoramic iDrive z operacijskim sistemom BMW Operating System X, panoramski prikaz informacij na vetrobranskem steklu, lebdeči osrednji zaslon ter prvič pri modelu X5 tudi zaslon za sovoznika.

Posebno pozornost je BMW namenil potnikom v drugi vrsti. Kitajski različici bosta opremljeni z novo generacijo 31,3-palčnega zaslona z ločljivostjo 8K, ki omogoča pretakanje videov, igranje videoiger in videoklice. Tak zaslon smo najprej spoznali v seriji 7. 

BMW s tem poudarja, da avtomobil postaja vse bolj prostor za delo, zabavo in digitalne storitve, kar je ena ključnih zahtev kitajskih kupcev. Prav zaradi teh prilagoditev bosta podaljšana X5 in električni iX5 na voljo izključno na kitajskem trgu.

BMW nekatere svoje modele s podaljšano izvedbo prodaja tudi izven Kitajske, a vsaj Evropa (enako Severna Amerika) je iz teh načrtov izvzeta.

Foto - veliki zadnji zaslon v BMW i7:

BMW i7 | Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič BMW i7 | Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič


 

BMW BMW X5 BMW iX5 Kitajska
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