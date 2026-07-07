Bentley pripravlja nov prestižni SUV, znano je njegovo ime

Bentley je razkril ime svojega novega modela, ki bo nosil oznako Torcal. Gre za povsem novo modelsko družino, ki se bo pridružila obstoječim modelom Continental GT, Flying Spur in Bentayga ter bo postala četrta stalna linija v ponudbi britanske prestižne znamke. Torcal bo električni SUV, ki si bo tehnično zasnovo delil s porsche cayenne electric.

Ime Torcal je Bentley izbral po naravnem parku El Torcal de Antequera v španski Andaluziji, ki je znan po nenavadnih apnenčastih skalnih formacijah. Pri znamki poudarjajo, da z izbiro imen po znamenitih naravnih območjih nadaljujejo tradicijo, ki so jo začeli že z modeli Bentayga, Bacalar in Batur.

Premiera in polno razkritje bo letos jeseni

Predsednik in izvršni direktor Bentleyja Frank-Steffen Walliser pravi, da bo Torcal postavil nove standarde na področjih zmogljivosti, udobja in prestižne izdelave ter bi lahko postal "najbolj premišljeno zasnovan Bentley v zgodovini". Več tehničnih podrobnosti za zdaj pri Bentleyju niso razkrili.

Beseda Torcal se navezuje tudi na latinsko besedo torquere (zvijati oziroma obračati), iz katere izvira tudi sodobni izraz za navor (torque). Bentley v tem vidi simbol lahkotnega napredovanja, ki ga želi povezati z značajem novega modela.

Svetovna premiera novega Bentleyja Torcal bo 23. septembra v Londonu, do takrat pa bo britanski proizvajalec postopoma razkrival nove podrobnosti o svoji četrti modelski družini.