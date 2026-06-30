Bencin, dizel, priključni hibrid, elektrika in vodik – vse to bo imel novi BMW X5

BMW je razkril peto generacijo modela X5, ki prinaša največjo tehnološko preobrazbo v zgodovini tega športnega terenca. Prvič bo na voljo s petimi različnimi pogonskimi sistemi, med njimi tudi kot električni avtomobil in pozneje celo z vodikovimi gorivnimi celicami.

Foto: BMW BMW je predstavil novo, peto generacijo modela X5, ki bo na trg prišla konec prihodnjega leta. Model, ki je leta 1999 praktično ustvaril segment premijskih športnih terencev znamke BMW, zdaj vstopa v novo obdobje. Poleg povsem prenovljene podobe prinaša tehnologije platforme Neue Klasse in doslej najširšo izbiro pogonskih sklopov.

Prvi BMW z izbiro petih različnih pogonskih tehnologij.

Prvi serijski BMW X5 z električnim in pozneje tudi vodikovim pogonom.

141-kWh baterija je največja, kar jih je BMW doslej vgradil v osebni avtomobil.

Uradni doseg po WLTP bo presegal 800 kilometrov

460-kW polnilna moč pomeni eno najzmogljivejših serijskih polnjenj na trgu.

To bo tudi prvi električni avtomobil, izdelan v BMW-jevi tovarni Spartanburg, ki že skoraj tri desetletja velja za globalni center proizvodnje modela X5.

Foto: BMW

Foto: BMW

Najprej pride hibridni X5

Prvič v zgodovini bo BMW X5 na voljo s kar petimi različnimi vrstami pogona. Poleg bencinskih in dizelskih motorjev z 48-voltnim blagim hibridnim sistemom bodo kupcem na voljo še priključni hibridi, povsem električni iX5 in pozneje tudi vodikova različica iX5 Hydrogen. S tem želi BMW kupcem omogočiti izbiro pogona glede na njihove potrebe in razvitost posameznih trgov.

Novi X5 bo dolg slabih pet metrov (4.994 mm), širok bo dva metra, medosna razdalja pa znaša več kot tri metre (3.035 mm).

Električni iX5 z izjemno veliko baterijo, toda obljube napovedujejo nizko porabo

Največ pozornosti vzbuja električni BMW iX5, ki bo uporabljal šesto generacijo BMW-jeve tehnologije eDrive. Novi baterijski sklop s cilindričnimi celicami ima rekordno kapaciteto 141 kilovatnih ur, kar naj bi omogočilo do 845 kilometrov dosega po merilih WLTP. Električna arhitektura z napetostjo 800 voltov omogoča polnjenje z močjo do 460 kilovatov, zato naj bi se baterija od 10 do 80 odstotkov napolnila v nekaj več kot 20 minutah.

Serijsko bo vgrajen tudi 22-kilovatni AC-polnilnik, podprto pa bo dvosmerno polnjenje (bidirectional charging), ki omogoča vračanje električne energije v hišno omrežje ali napajanje zunanjih porabnikov.

Posebnost nove generacije bo tudi BMW iX5 hydrogen, prvi serijski BMW z vodikovimi gorivnimi celicami. Pogonski sklop sestavljajo gorivne celice tretje generacije, nova tehnologija shranjevanja vodika v ploskih rezervoarjih (Hydrogen Flat Storage) ter visokonapetostna baterija. BMW napoveduje do 750 kilometrov dosega, vodikova različica pa bo na trg prišla nekoliko pozneje kot ostali modeli.

Foto: BMW

Oblikovno novi X5 povzema oblikovalski jezik Neue Klasse. Prednji del je bolj pokončen, značilni ledvički sta osvetljeni, prvič pa se predstavljajo tudi nova dnevna svetila v obliki dvojnega črke X. BMW poudarja bolj monolitno oblikovanje z manj ostrimi linijami in bolj čistimi površinami, s čimer želi X5 približati prihodnjim modelom znamke.

Prodaja prvih izvedb novega BMW X5 se bo začela novembra 2026, električne in priključnohibridne različice pa bodo sledile v začetku leta 2027. Serijska proizvodnja se bo avgusta prihodnje leto začela v BMW-jevi tovarni Spartanburg v ameriški zvezni državi Južna Karolina, kjer model X5 izdelujejo že od njegove prve generacije leta 1999. Novi iX5 bo hkrati prvi povsem električni avtomobil, ki bo zapeljal s proizvodnih trakov te tovarne.

Foto: BMW Foto: BMW Foto: BMW Foto: BMW