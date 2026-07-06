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Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Ponedeljek,
6. 7. 2026,
7.10

Osveženo pred

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Nemčija promet promet

Ponedeljek, 6. 7. 2026, 7.10

6 minut

Nemčija

Bager namesto vlečnega vozila? Policija ustavila nenavaden prevoz avtomobila.

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

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Nemčija bager | Foto policija

Foto: policija

Ko se pokvari vlečno vozilo, bager očitno ni prava alternativa. Vsaj ne v Nemčiji, kjer je policija ustavila voznika bagra na kolesih, ki je na prikolici prevažal osebni avtomobil, in mu prepovedala nadaljnjo vožnjo.

Bager lahko brez težav vleče večtonsko prikolico z avtomobilom, a to še ne pomeni, da je takšen prevoz dovoljen. 

Nemška policija je na cesti B58 pri kraju Wesel ustavila nenavadno kombinacijo vozil – bager na kolesih je vlekel prikolico, na kateri je bil naložen osebni avtomobil. Čeprav tehnično takšen prevoz ni predstavljal večjih težav, je bil po mnenju policije nezakonit. Nemška policija je zato ustavila nenavadno kombinacijo vozil in proti vozniku uvedla več postopkov.

Za vleko bi moral imeti registracijo

Za volanom bagra je sedel 30-letni voznik, ki je uporabljal kolesni bager z zelenimi registrskimi tablicami in oznako najvišje hitrosti 35 kilometrov na uro. Takšna delovna vozila so v Nemčiji oproščena registracije in davka le, dokler opravljajo svojo osnovno nalogo. Ker je bager v tem primeru služil kot vlečno vozilo za prevoz avtomobila, je izgubil ta status.

Policija je vozniku prepovedala nadaljevanje vožnje in uvedla postopek zaradi kršitve predpisov o registraciji vozil. Poleg tega preverjajo tudi sum davčne utaje, saj vozilo za takšno uporabo ni bilo ustrezno registrirano in obdavčeno.

Glede na fotografije policije je šlo za kolesni bager volvo EWR150, ki bi z vidika zmogljivosti brez težav vlekel približno 3,5-tonsko prikolico z naloženo karavansko škodo octavio. 
 

Nemčija promet promet
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